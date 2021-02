De fameuze testvlucht van de Boeing 707 mét barrel roll | Video

Met een snelheid van 790 kilometer per uur maakte Tex Johnston een barrel roll. Dat wil zeggen, hij vloog het 112.000-kilo wegende vliegtuig ondersteboven tijdens een demonstratievlucht. Bekijk hier de beelden:

Demonstratievlucht

De datum is 7 augustus 1955. Boeing is bezig met de promotie van de Boeing 707 om de straalmotoren een plek te geven in de toen nog propeller-gedomineerde luchtvaart. Aanwezig bij de luchtshow zijn vele belangrijke gasten waarop Joe Allen, toenmalig directeur Boeing, een goede indruk wil achter laten van zijn nieuwe toestel.

De 707 werd gevlogen door Alvin “Tex” Johnston, een beroemde testpiloten met duizenden vlieguren achter zijn naam. Allen wist niets van de stunt. Alleen de Co-piloot en de boordwerktuigkundige Bel Whitehead. Whitehead maakte ook de foto bovenaan dit artikel. Allen was niet te spreken van de stunt. Straalmotor-toestellen hadden in die tijd nog geen goede naam wat betreft veiligheid. Dit mede door de desastreuze DH-106 Comet die betrokken was bij een serie aan ongelukken.

De Boeing 707 trok veel aandacht bij het publiek. National Air and Space Museum Archives / Smithsonian Air and Space Museum, Public domain, via Wikimedia Commons

Johnston moest zich kort na de stunt melden op kantoor bij Allen. Hier werd Johnston opgewacht door Allen en andere hoge namen binnen Boeing. Hier werd hem gevraagd waar hij mee bezig was. Johnston reageerde kort: “Ik was het vliegtuig aan het verkopen.”.

Johnston kwam er mee weg en Allen zei simpel: “Nooit meer doen”. De Boeing 707 werd, misschien wel mede door deze stunt, wel een succes. In totaal werden 1010 707’s verkocht.

Bekijk hieronder de beelden (De beelden hebben een wat mindere kwaliteit, ze zijn tenslotte geschoten in 1955):