Ryanair krijgt ongelijk in Europese staatssteunzaak

Ryanair heeft van de Europese rechter ongelijk gekregen in een rechtszaak over de staatssteun aan verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Rechtszaak

De Ierse lowcost-maatschappij Ryanair gaf vorig jaar aan de staatssteun aan verschillende – voornamelijk nationale – luchtvaartmaatschappijen onrechtmatig te vinden. Hierop spande de maatschappij een rechtszaak aan tegen de toestemming voor de steun van de Europese Commissie. Vandaag deed het Gerecht, de op een na hoogste Europese rechter uitspraak. Deze oordeelde dat de overheidssteun aan Air France en SAS rechtmatig is verleend.

Bezwaren

Volgens Ryanair zorgt de goedkeuring van de Europese Commissie voor de financiële steun aan bijna twintig maatschappijen voor discriminatie en oneerlijke concurrentie. Het Gerecht gaat daar, in zijn eerste uitspraak over coronasteun aan de luchtvaart, niet in mee. Zowel de fiscale steun van Frankrijk aan Air France als de Zweedse garantieregeling voor bankleningen aan SAS zijn volgens de rechter rechtmatig. Ryanair heeft direct bekendgemaakt in hoger beroep te gaan bij het Europese Hof van Justitie.

Andere zaken

Sinds vorig jaar ontvangt Ryanair zelf ook overheidssteun via het coronafonds van het Verenigd Koninkrijk. Met bijna 700 miljoen euro is ook die financiële steun substantieel, maar ligt het bedrag wel een stuk lager dan bijvoorbeeld miljardenregelingen voor maatschappijen als Air France, KLM en Lufthansa.

Er lopen nog vijftien andere zaken die onder meer gaan over de steun die de Nederlandse overheid aan KLM heeft gegeven. Dit ging om 1 miljard euro aan giften en 2,4 miljard aan garantstellingen voor bankleningen. De Nederlandse garantieregeling is vergelijkbaar met de Zweedse regeling voor SAS die vandaag rechtmatig is bevonden.