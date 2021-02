Singapore Airlines brengt eerste coronavaccins naar Australië

Een Airbus A350 van Singapore Airlines heeft maandag de eerste 142.000 coronavaccins naar Australië vervoerd.

België – Sydney

De 142.000 doses van Pfizer zijn de eerste coronavaccins die Australië heeft ontvangen. De vaccins hebben een lange reis afgelegd. Ze werden in België geproduceerd en vervolgens via Singapore naar Australië vervoerd. In totaal verwacht Australië 20 miljoen Pfizer-vaccins te ontvangen. In maart zouden er in totaal twee miljoen doses geland moeten zijn, waarna er een miljoen doses per week binnen zouden moeten komen.

Geen versoepeling

Het begin van het Australische vaccinatieprogramma betekent echter nog niet dat er voorlopig al versoepelingen van de zeer strenge reisrestricties in het vooruitzicht liggen. De strenge maatregelen, waarbij het voor Australiërs verboden is het land te verlaten, gelden nog tot 17 maart. Hierbij is het voor internationale reizigers onmogelijk het land binnen te komen zonder 14-daagse quarantaine. De verwachting is echter dat de regels binnenkort worden verlengd tot juni. Het enige land waar voorlopig een uitzondering op de maatregelen voor is gemaakt is Nieuw-Zeeland.