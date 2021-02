TUI België voert vandaag eerste Europese 737 MAX-vlucht uit

TUI fly Belgium voert vandaag weer haar eerste vlucht uit met de Boeing 737 MAX. De maatschappij zal het toestel naar Spanje vliegen.

Spanje

De eerste vlucht met de 737, registratie OO-MAX, zal vertrekken vanuit Brussel en eerst landen in Malaga. Het toestel was de eerste 737 MAX in de vloot van TUI België. De vlucht vertrekt volgens de planning om 09:30 uur en is live op FlightRadar24 te volgen. Hierna zal het toestel doorvliegen naar Alicante, waar het vanmiddag rond half drie arriveert.

737 MAX

Het is voor het eerst dat een Europese maatschappij weer een commerciële vlucht met de Boeing 737 MAX uitvoert sinds het vliegtuig in maart 2019 aan de grond werd gezet. Eind januari werd het toestel na lange tijd van onafhankelijke veiligheidsonderzoeken weer goedgekeurd door de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Het duurt nog even voordat de MAX ook bij de Nederlandse tak van TUI weer te zien is. De maatschappij verwacht dat de toestellen vanaf maart weer ingezet kunnen worden.

