Video: meerijden met de sneeuwvloot op Schiphol | Avondklokje

Er viel ruim een week geleden veel sneeuw op Schiphol. De ‘Polar Bears’, de sneeuwveegploeg van Schiphol, had het er druk mee. Kijk in deze video met Mitchell en zijn collega’s mee hoe de sneeuwvloot in actie kwam.

© Amsterdam Airport Schiphol

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 3 maart te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]