AF-KLM lijdt recordverlies van 7,1 miljard, KLM verliest ruim 1 miljard

Air France-KLM heeft het afgelopen jaar een recordverlies van 7,1 miljard euro geleden. KLM zelf verloor 1,2 miljard.

Air France-KLM

Het concern maakte vanochtend de jaarcijfers van 2020 bekend. In negatieve zin breken de cijfers veel records. In totaal verloor het moederbedrijf van KLM maar liefst 7,1 miljard euro. De schulden liepen met bijna 5 miljard op tot elf miljard euro. Ook het omzetverlies was groot: met 11,1 miljard euro viel de omzet 59 procent lager uit dan vorig jaar. Het bedrijf heeft bezuinigd op personeel. De personeelskosten lagen namelijk, onder meer dankzij overheidssteun, 35 procent lager dan in 2019. Het aantal fulltime-banen dat verloren ging is 8.700.

KLM

Dan KLM zelf. De omzet van de Nederlandse tak van het concern daalde met 54 procent naar vijf miljard euro. In totaal verloor de maatschappij 1,2 miljard euro, ondanks de grotere vraag naar vrachtcapaciteit waar KLM op inspeelde. Per dag verloor KLM 3 miljoen euro. Zonder de NOW-regeling, de overheidscompensatie voor loonkosten, zou dat verlies maar zijn opgelopen tot gemiddeld 6 miljoen euro per dag.