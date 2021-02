Airbus verliest ruim 1 miljard, maar ziet ook winst

Ook voor Airbus was 2020 een zwaar jaar. De vliegtuigbouwer noteerde een totaalverlies van ruim 1,1 miljard euro. Het bedrijf ziet echter in één branche ook winst.

Verlies

Het precieze verlies in 2020 bedroeg 1,133 miljard euro. Dit verlies is opvallend genoeg vergelijkbaar met dat in 2019, echter resulteerde het verlies toen uit een boete voor een omkopingsschandaal. Airbus leverde in totaal 566 vliegtuigen af, bijna 300 vliegtuigen minder dan in het jaar ervoor. Vooral het aantal bestellingen viel tegen. Dit waren er 268, ten opzichte van 768 een jaar eerder. Ook het aantal bestelde helikopters daalde met 50. Het personeel hoeft echter voorlopig nog niet stil te zitten: er zijn nog ruim 7000 vliegtuigen in bestelling.

Winst?

Wat betreft de commerciële vliegtuigen zag Airbus dus voornamelijk verliezen het afgelopen jaar. In een andere branche zag het bedrijf echter wel iets gunstigs. Airbus Defence and Space, de ruimte- en militaire tak van het bedrijf, zag het totale bedrag aan bestellingen met 39 procent flink stijgen. In totaal liep het bedrag op tot bijna 12 miljard euro. De stijging is voornamelijk te danken aan een deal met de Duitse luchtmacht, die 38 nieuwe Eurofighters heeft besteld.