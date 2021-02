Elbers: KLM zal deze storm doorstaan

In het licht van het recordverlies van Air France-KLM van ruim 7 miljard euro gaf Pieter Elbers, CEO van KLM, een uitgebreide reactie.

“2020 was een ongelooflijk zwaar jaar voor KLM en de KLM’ers. De meedogenloze COVID-pandemie bracht het netwerk van KLM vrijwel tot stilstand in april en leidde tot ongekende verliezen en toename van de schulden. We hebben veel van onze ambities moeten herijken en onze plannen voortdurend moeten aanpassen. De overheid heeft ons, gezien het strategische belang van het KLM-netwerk voor Nederland, gesteund in de vorm van lening en garanties op kredietfaciliteiten. Ook de NOW-regeling heeft ons zeer geholpen. We hebben desondanks met pijn in het hart in 2020 afscheid moeten nemen van meer dan 5.000 hardwerkende en toegewijde collega’s. Ze waren onderdeel van de blauwe KLM-familie.

Tegelijkertijd zijn we als KLM trots dat we in 2020 een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren door enerzijds 250.000 Nederlanders en mede-Europeanen te repatriëren en anderzijds door zoveel essentiële medische hulpgoederen naar Nederland te halen met (extra) vrachtvluchten. De KLM reactie op de COVID-pandemie getuigde van onze veerkracht, creativiteit en wendbaarheid.

De gevolgen van deze pandemie zijn duidelijk terug te zien in de cijfers over 2020. De omzet van KLM daalde met 54% naar € 5 miljard. Kende ons jubileumjaar nog een record van maar liefst 35 miljoen klanten, in 2020 waren dat nog maar 11 miljoen klanten die met KLM reisden. Het totale operationele KLM bedrijfsresultaat kwam uit op een verlies van € 1.2 miljard, ondanks dat de vrachtdivisie haar marges wist te verbeteren als gevolg van de sterk aantrekkende vraag naar vrachtcapaciteit.

De financiële resultaten van KLM laten zien hoe ernstig de situatie is. Dankzij de steun van de Nederlandse overheid heeft KLM haar financiële liquiditeit kunnen behouden. Ik weet dat ik namens iedereen bij KLM spreek als ik zeg dat we de overheid, en via haar de Nederlandse samenleving, zeer dankbaar zijn. De KLM’ers hebben op hun beurt hun bijdrage geleverd door in te stemmen met de ingrijpende voorwaarden voor deze financiële reddingslijn van overheid en banken.

De wereld van de luchtvaart zal er gedurende een langere periode heel anders uitzien, met minder verkeer en druk op de inkomsten. Ook dit jaar is veel minder goed gestart dan we initieel voorzien hadden. Ondanks dat, en kijkend naar de tweede helft van 2021, voel ik voorzichtig optimisme en hoop. Mensen zullen weer gaan vliegen en langzaam maar zeker zal KLM het wereldwijde netwerk weer kunnen gaan vliegen met alle keuzemogelijkheden voor haar klanten. KLM heeft niet alleen de ambitie om te overleven maar ook om na de crisis een belangrijke en verantwoorde speler in de luchtvaart te blijven. Om dit te realiseren is een herstructureringsplan opgesteld, genaamd ‘Van meer naar beter’. Het herstructureringsplan is wendbaar, gebaseerd op verschillende markt- en herstelscenario’s, en zal ons in staat stellen flexibel te zijn en kansen te creëren op het gebied van klantbeleving, digitalisering, duurzaamheid en technologie.

Met de hulp van onze loyale klanten en betrokken medewerkers zal KLM deze storm doorstaan en weer beter worden, waarbij we ook in de toekomst de belangrijke maatschappelijke en economische rol voor de Nederlandse samenleving blijven vervullen. We zullen onze ambities en voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en innovatie nadrukkelijk blijven nastreven. Nederland mag blijven rekenen op onze volledige inzet en bijdrage als het gaat om het waarmaken van deze ambities.”

Pieter Elbers