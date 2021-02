Hoe heeft TUI de Boeing 737 MAX getest? | Achtergrond

TUI fly Belgium was deze week de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die weer passagiers vervoerde met de Boeing 737 MAX. Welke veiligheidsmaatregelen heeft de maatschappij zelf genomen?

Goedkeuring

De Boeing 737 MAX werd in maart 2019, na betrokken te zijn geweest bij twee dodelijke ongelukken, aan de grond gezet. Na een jaar en negen maanden aan de grond te hebben gestaan mocht het toestel eind vorig jaar eindelijk weer in onder meer de Verenigde Staten de lucht in. Voor Europese maatschappijen was het wachten op de goedkeuring door de Europese luchtvaartautoriteit EASA, een van de belangrijkste stappen in het proces om weer met de MAX te mogen vliegen.

Op 27 januari gaf de EASA de definitieve goedkeuring voor de terugkeer van de Boeing 737 MAX in het Europese luchtruim. De goedkeuring werd kort daarna ook verleend voor de Belgische autoriteiten. Zodoende kon de Belgische tak van TUI aan de slag. Aan de terugkeer van het vliegtuig zat namelijk wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moesten er software- en toestelaanpassingen gedaan worden, en moest het vliegpersoneel bijvoorbeeld goed getraind worden.

Koen Milis, de directeur-generaal van de Belgische luchtvaartautoriteit DGLV: “Wij hebben alle vertrouwen in het certificatiewerk dat uitgevoerd werd door het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). Het DGLV volgt de vereiste maatregelen nauwkeurig op. Wanneer wij zeker zijn dat de toestellen luchtwaardig zijn, de operationele procedures aangepast zijn en de piloten de nodige training gekregen hebben, worden de nodige certificaten om commercieel te vliegen afgeleverd. Dat is hier dus gebeurd.”

(Test)vliegen

TUI fly België heeft in totaal vier 737 MAX-toestellen in haar bezit. Deze staan allemaal op de luchthaven van Brussel geparkeerd. Gedurende de tijd dat de toestellen aan de grond stonden werden de vliegtuigen regelmatig geïnspecteerd en kregen ze een wekelijkse onderhoudsbeurt. Deze werd volgens een strikt protocol uitgevoerd. Zowel technisch als op het vlak van pilotentraining bereidde TUI zich voor op de operationele terugkeer van de MAX.

Zo zijn er afgelopen weken bijvoorbeeld zogeheten operational readiness flights uitgevoerd. Dit zijn testvluchten voor toestellen die lang aan de grond hebben gestaan. Deze worden zonder passagiers uitgevoerd door speciaal gecertificeerde piloten. Naast de bemanning vloog ook een vliegtuigingenieur mee. Tijdens de vluchten, die per stuk ongeveer een uur duurden, werden onder meer een nadering en een doorstart gemaakt om zowel de handmatige als de automatische landingen te testen.

De lucht in

Gisteren, woensdag, was dan eindelijk de grote dag dat de blauw-wit-rode Boeing 737 MAX-vliegtuigen eindelijk weer met passagiers de lucht in mochten. Iets na half tien ’s ochtends vertrok de OO-MAX, tevens de eerste MAX in de vloot van TUI België, vanuit Brussel richting Malaga en Alicante.

Gunther Hofman, Managing Director van TUI fly Belgium: “We zijn verheugd dat onze vier toestellen weer kunnen worden ingezet. De veiligheid van onze passagiers en bemanning was al die tijd onze topprioriteit en we hebben het volste vertrouwen in de 737 MAX, het meest geteste vliegtuig ooit in de geschiedenis en over de hele wereld. Natuurlijk zijn we voor onze verdere vluchtplanning afhankelijk van de reisadviezen van de Belgische overheid, maar we hopen snel weer regelmatig te kunnen vliegen met de vier toestellen.”

Nu het toestel weer vrolijk rond mag vliegen vanaf Brussel zal het met de tijd het vertrouwen van de Europese reizigers moeten herwinnen. Het is daarnaast nog even wachten totdat we de 737 MAX van de Nederlandse tak van TUI weer in de lucht zullen zien. De maatschappij verwacht dat de toestellen vanaf maart weer ingezet kunnen worden.