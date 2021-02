FAA gebruikt satellieten om alle 737 MAX-vluchten in de gaten te houden

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gebruikt data van satellieten om alle vluchten met een Boeing 737 MAX in de gaten te houden, zo meldt The Seattle Times.

Satellieten

De technologie die de FAA gebruikt verzamelt gegevens van vliegtuigen via satellieten. Aan de hand van deze satellietdata houdt de FAA alle Boeing 737 MAX-vluchten in de gaten. Van iedere 737 MAX wordt bijgehouden hoe vaak het opsteeg, wat de lengte van de vlucht was en of er enige afwijkingen van bepaalde marges gedurende de vlucht zijn geconstateerd. Op deze manier kunnen veiligheidstechnici en inspecteurs de afwijkingen gelijk analyseren.

Veiligheid

Met de technologie wil de FAA een oogje in het zeil van de 737 MAX-vluchten houden. Het toestel werd eind vorig jaar door de FAA weer goedgekeurd, nadat het sinds maart 2019 aan de grond had gestaan naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen. Ook de Europese luchtvaartautoriteit, EASA, heeft het vliegtuig inmiddels weer goedgekeurd. Deze week was TUI fly Belgium de eerste Europese maatschappij die het toestel weer commercieel in gebruik nam.

