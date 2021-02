Schiphol: 70 procent minder passagiers, lijdt ruim half miljard verlies

Schiphol heeft afgelopen jaar 70,9 procent minder passagiers ontvangen. Als gevolg heeft de luchthaven een verlies van ruim een half miljard euro geleden.

Jaarcijfers

De jaarcijfers over 2020 zien er voor Schiphol niet gunstig uit. In totaal leed de luchthaven 563 miljoen euro verlies, vergeleken met een winst van 355 miljoen in 2019. De omzet daalde met 57 procent, van ruim 1,6 miljard naar 688 miljoen. Het vliegveld wist wel met 316 bestemmingen verbonden te blijven. Het aantal vliegbewegingen daalde op Schiphol significant, met 54,2 procent naar 227.304. Ondanks de toegenomen vraag naar vracht daalde ook het vrachtvolume met 8,2 procent.

Besparingen

Gedurende het jaar heeft Schiphol wel haar kosten met ongeveer 20 procent weten te verminderen. Ook ontving de luchthaven, net als veel andere bedrijven, overheidssteun voor de loonkosten. In totaal ging het om 112 miljoen euro aan loonsteun. Anders dan in veel andere landen kreeg Schiphol daarnaast geen extra financiële steun van de overheid. De coronacrisis ging wel ten koste van de investeringen: uitgaven voor investeringsprojecten zijn met ongeveer 25 procent verlaagd.

Dick Benschop, CEO van Schiphol: “Onze strategie is ‘to build back better’ waarbij de heropbouw van onze luchtvaartactiviteiten samen gaat met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en een bijdrage wordt geleverd aan het economisch herstel en verdienvermogen van Nederland.

Nationale en internationale samenwerking tussen overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties is nodig om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden. Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts.

Bij ‘building back better’ staat kwaliteit voorop. De waarde van Schiphol voor de Nederlandse samenleving is het sterke netwerk dat Nederland verbindt met economische centra over de hele wereld. De heropbouw van dat netwerk zal bijdragen aan het algemeen economisch herstel van Nederland. Wij doen dit terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door emissies en overlast te verminderen.”