Wat gaat NASA’s Perseverance-missie op Mars doen?

Gisteravond is NASA’s nieuwste Rover ‘Perseverance’ na een spannende zeven minuten succesvol geland op Mars. Niet lang daarna deelde Perseverance al zijn eerste foto’s. Maar wat gaat de Rover eigenlijk doen op Mars?

Er zijn een hoop bijzonderheden aan boord van deze missie. Om te beginnen neemt de Rover een helikopter mee: Ingenuity. Het is voor het eerst dat mensen met een helikopter op een andere planeet (proberen te) vliegen. Verder dient de missie vooral ter voorbereiding op menselijke Mars-missies. Dit is wat de Rover gaat doen:

1) Vaststellen of er ooit leven is geweest op Mars

De Rover gaat onderzoeken of er vroeger milieus hebben bestaan waarin microbiologisch leven mogelijk zou zijn geweest.



2) Het klimaat van Mars ‘karakteriseren’

De robot gaat op zoek of er daadwerkelijk tekenen zijn van vroeger microbiologisch leven op de planeet. Daarbij wordt vooral gekeken naar speciale rotsen.



3) De geologie van Mars onderzoeken

De Rover zal rots- en bodemmonsters verzamelen. Deze zullen mogelijk op een toekomstige missie worden teruggestuurd naar de aarde.



4) Voorbereiden op menselijke verkenning

Perseverance zal ook een voorbereidingsmissie zijn op ‘human exploration’ van Mars. De robot zal bijvoorbeeld zuurstofproductie in de atmosfeer van Mars testen.

© NASA

Alle informatie over de Perseverance Rover-missie is op de website van NASA te vinden: https://mars.nasa.gov/mars2020/