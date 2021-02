Welke maatschappijen zijn vorig jaar failliet gegaan?

Het afgelopen jaar gaat de geschiedenis in als een van de zwaarste jaren voor de luchtvaart ooit. Veel grote maatschappijen werden aan het staatssteuninfuus gelegd, maar desondanks hebben veel (ook bekende) maatschappijen toch het loodje gelegd.

Failliet

2020, en voornamelijk de coronacrisis, heeft in totaal 34 maatschappijen het leven gekost. We hebben een lijstje gemaakt:

Ernest Airlines (11 januari)

Het Italiaanse Ernest Airlines was de eerste maatschappij die in 2020 haar operaties stillegde. Het einde aan de maatschappij was al ophanden: de Italiaanse autoriteiten hadden aangekondigd de licentie van het bedrijf op 13 januari in te trekken.

AtlasGlobal (14 februari)

Het Turkse AtlasGlobal zat ook al langere tijd in de problemen. De maatschappij had een vloot van twee Airbus A330’s en ging in februari failliet.

Air Italy (26 februari)

Ondanks investeringen vanuit Qatar legde Air Italy in februari, nog voor het dieptepunt van de coronacrisis, het loodje.

Flybe (4 maart)

Een van de bekendste maatschappijen die in 2020 haar operaties staakte was Flybe. Het begin van de coronacrisis was voor de Britse maatschappij de druppel die de emmer deed overlopen. Ondanks het feit dat de maatschappij in 2019 nog werd overgenomen, bleven investeringen – ook vanuit de Britse overheid – uit. Het betekende uiteindelijk het voorlopige van de maatschappij, wiens Dash 8’s voor veel bekijks zorgden.

Paradigm Air Operators (11 maart)

Ook het Amerikaanse Paradigm Air Operators verloor haar licentie. De FAA trok deze op 11 maart in naar aanleiding van beschuldigingen van illegale chartervluchten met onbevoegde piloten.

Shoreline Aviation (1 april)

1 april was voor Shoreline Aviation geen dag voor grappen. De 40 jaar oude maatschappij die met tien watervliegtuigen in onder meer Florida vloog ging op deze dag failliet. De vliegtuigen waarmee gevlogen werd waren Cessna 208B Grand Caravan Amphibians.

Trans States Airlines (4 april)

Ook het Amerikaanse TSA kent een lange geschiedenis. Haar voorloper Resort Air werd al in 1982 opgericht. Recentelijk opereerde het bedrijf regelmatig vluchten voor United Airlines onder de noemer ‘United Express’.

Island Express Air (4 april)

4 april kende meerdere slachtoffers. Deze dag tekende ook het einde van het Canadese Island Express Air. De maatschappij had een kleine vloot in bezit van zes Piper Navajo’s, een Piper Cherokee, een Piper PA-32 en een Beechcraft King Air.

Frontier Flying Services (5 april)

Deze maatschappij opereerde charter- en vrachtvluchten vanuit Alaska en Canada en werd op 5 april failliet verklaard.

Hageland Aviation Services (5 april)

Hagelend Aviation Services behoorde net als Frontier Flying Services toe aan Ravn Alaska. De maatschappij bestond sinds 1981 en werd eveneens op 5 april failliet verklaard.

PenAir (5 april)

Op 5 april was PenAir het derde slachtoffer in Alaska. De maatschappij vloog met vijf Saab 2000’s en werd ook op deze dag stilgelegd.

Germanwings (7 april)

Germanwings was onderdeel van de Lufthansa Groep en vloog sinds 2015 al voornamelijk onder ‘Eurowings’. Lufthansa besloot het bedrijf in april af te stoten, onder meer vanwege de reisrestricties in verband met de coronacrisis.

Compass Airlines (7 april)

Compass was een regionale Amerikaanse maatschappij die vloog met Embraer E175’s.

LGW Luftfahrtgesellschaft Walter (22 april)

Deze Duitse maatschappij werd opgericht in 1980 en was gespecialiseerd in chartervluchten en air taxi services. Het bedrijf werd onderdeel van Air Berlin in 2017 en werd later gekocht door Lufthansa. Het contract met Eurowings werd in april echter stopgezet, waardoor faillissement nog de enige optie was.

Ghadames Air Transport (4 mei)

Deze Libische maatschappij vloog met twee Airbus A320’s en twee MD DC-9’s.

Avianca Peru (5 mei)

Avianca Peru bestond 21 jaar toen het als onderdeel van het faillissement van Avianca werd stilgelegd.

Tigerair Australia (8 mei)

Tigerair begon met vliegen in 2007 en werd in 2012 voor het merendeel overgenomen door Virgin Australia. In februari vorig jaar werden vijf van de dertien vliegtuigen al verkocht. Bain Capital nam Tigerair over maar besloot de maatschappij toch op te heffen.

TAME (19 mei)

TAME was de nationale maatschappij van Ecuador. In mei 2020 besloot de regering van Ecuador de maatschappij op te heffen en te liquideren.

Air Georgian (29 mei)

Air Georgian had haar basis in Toronto, Canada en vloog ooit voor Air Canada. Niet lang na de beëindiging van het contract ging de maatschappij failliet.

LATAM Airlines Argentina (17 juni)

Ook de Argentijnse tak van LATAM is een bekende maatschappij die aan de coronacrisis ten prooi is gevallen. LATAM Argentina was voor 49 procent eigendom van LATAM.

LEVEL Europe (18 juni)

In juni ging ook een grote Europese maatschappij ten onder. LEVEL Europe was onderdeel van Vueling en IAG, en voerde korte vluchten uit vanaf Amsterdam en Wenen.

Jetlines (23 juni)

Het Canadese Jetlines moest een extreem goedkope lowcost-maatschappij worden, maar moeilijkheden omtrent de financiering zorgden ervoor dat de maatschappij nooit van de grond kwam.

NokScoot (26 juni)

NokScoot was een Thaise lowcost-maatschappij die werd ontstond uit een samenwerking tussen Nok Air en Scoot. De coronacrisis zorgde ervoor dat NokScoot snel ten onder ging.

SunExpress Germany (26 juni)

De Duitse tak van de vakantiemaatschappij was een samenwerking tussen Turkish Airlines en Lufthansa. De routes zijn overgenomen door SunExpress en Eurowings.

One Airlines (28 juni)

One Airlines was een kleine Chileense maatschappij die met twee 737-300’s vloog.

Jet Time (21 juli)

Vanuit Kopenhagen vloog het Deense Jet Time met Boeing 737’s naar Scandinavische en Europese zonbestemmingen. Alle onderdelen van het bedrijf zijn ondergebracht in een nieuwe bedrijf genaamd Jettime. Deze moet vanaf 2022 van start gaan.

ExpressJet Airlines (30 september)

Na ruim twee maanden zonder faillissementen ging eind september het Amerikaanse ExpressJet ten onder. De regionale maatschappij vloog met Embraer’s.

AirAsia Japan (5 oktober)

De Japanse tak van AirAsia ging op 5 oktober als gevolg van financiële problemen failliet. De maatschappij bestond sinds 2011.

Indonesia AirAsia X (17 oktober)

Indonesia AirAsia X was een samenwerking tussen tussen Malaysian AirAsia X en Indonesia AirAsia. De maatschappij was in januari 2019 al gestopt met vliegen.

Cathay Dragon (21 oktober)

Cathay Dragon behoort tot een van de grootste namen in dit lijstje. De maatschappij was een dochter van Cathay Pacific en vloog voornamelijk in China en Hongkong.

Austral (11 november)

Begin november ging het Argentijnse Austral Líneas Aéreas ten onder. De maatschappij bestond al sinds 1957, destijds als CATASACI.

Flyest (20 november)

Ook het Argentijnse Flyest ging in november ten onder aan de coronarestricties. De maatschappij bestond pas sinds 2017.

Montenegro Airlines (26 december)

Ruim een maand later, op Tweede Kerstdag, ging de nationale maatschappij van Montenegro failliet. Het bedrijf bestond sinds 1997, maar bevond zich al jaren in serieuze financiële problemen. In december kondigde de regering het einde van de maatschappij aan, maar deze komt wellicht (wederom als nationale maatschappij) terug als ToMontenegro.

Palestinian Airlines (29 december)

Hekkensluiter was, vlak voor het einde van het jaar, Palestinian Airlines. De maatschappij hield al eens eerder op te bestaan, in 2005 om precies te zijn. Het bedrijf werd in 2012 echter opnieuw opgestart, maar had aan het einde van vorig jaar slechts acht werknemers over.