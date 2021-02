Air France neemt in september eerste A220 in ontvangst

De Franse partner van KLM neemt in september van dit jaar haar nieuwste type in ontvangst. De Airbus A220 werd al in juli 2019 besteld door de maatschappij. Na het lange wachten is er nu een definitieve aflevermaand bekend. Ondanks de pandemie heeft het project geen vertraging opgelopen. De motorfabrikant van het toestel, Pratt & Whitney, bevestigt dat de motoren voor de toestellen op tijd geleverd zullen worden om te kunnen beginnen met de afleveringen van de vliegtuigen in september.

Airbus A220

In totaal zullen 60 toestellen van dit type de vloot komen versterken. Alle vliegtuigen zullen de grote -300 variant zijn. Daarmee heeft het toestel een soort gelijke capaciteit als de huidige A318’s en A319’s. Daarmee is Air France in staat om deze oudere modellen te kunnen vervangen. Van deze oudere types heeft Air France momenteel 50 vliegtuigen. De maatschappij heeft aangegeven dat het zelfs geïnteresseerd is in de nog grotere -500 versie van de A220. Deze versie is nog niet beschikbaar maar is wel gesuggereerd door de fabrikant om verder te ontwikkelen. De toestellen zijn zuiniger dan de andere vliegtuigen uit de vloot van Air France.