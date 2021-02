Hoe Delta de meest winstgevende maatschappij ter wereld werd

In de laatste vier jaar heeft Delta Air Lines meer winst gemaakt dan haar twee grootste concurrenten: American Airlines en United. In 2019 heeft Delta een nettowinst van 4,7 miljard dollar gemaakt. Hoe heeft Delta zoveel meer winst kunnen maken dan andere maatschappijen?

Faillissement

In 2005 heeft Delta Air Lines faillissement aangevraagd. Door stijgende olieprijzen in de Verenigde Staten kon Delta niet meer opereren zoals zij wilde. Delta moest haar plannen anders gaan aanpakken: de focus op concurrentie verminderen en het routenetwerk vergroten. Binnenlandse vluchten werden verminderd en internationale vluchten werden juist uitgebreid. Daarnaast heeft Delta tussen 2005 en 2006 drie complete vloten uitgefaseerd.

Na een mislukte poging om samen te voegen met US Airways besloot Delta in 2008 om haar bedrijf samen te voegen met die van Northwest Airlines. Deze maatschappij had vooral veel routes over de Atlantische Oceaan. Hier kon Delta niet alleen financieel van profiteren vanuit de samenwerking, maar ook haar routenetwerk vergroten.

Succes in Hub’s

De grootste hub van Delta is Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Hoe kan het dat Delta de grootste hub van heel de VS heeft en de andere maatschappijen in de VS niet?

De competitie van legacy airlines over een internationaal vliegveld bepaalt het succes van een airline. Maatschappijen zoals American Airlines en United hebben beide Los Angeles als hub. Hier vindt concurrentie plaats tussen de twee maatschappijen. Delta heeft daarentegen nauwelijks concurrentie op het vliegveld in Atlanta.

Verschillen in de vloot

60 procent van Delta’s binnenlandse vluchten zijn zonder concurrentieloos, terwijl American Airlines, United en andere grote legacy maatschappijen een lager percentage hebben. Hoe kan dit?

©CourtneyAMiller

In de grafieken hierboven ziet u de verdeling van de hoeveelheid passagiers per vlucht van de drie grootste maatschappijen in de VS. American en United hebben grote verschillen in pieken en dalen. Dit komt doordat zij binnenlandse vluchten uitvoeren met vliegtuigen die grote capaciteitsverschillen hebben. American Airlines heeft voor haar binnenlandse vluchten de Embraer 190 met 79 stoelen en de Airbus A319 met 128 stoelen.

©Remco de Wit

Delta nam de McDonnell Douglas MD-88 en MD-90 van Southwest Airlines over, die haar vloot veranderde naar Boeing 737’s. Omdat de MD-88’s en MD-90’s geen grote capaciteitsverschillen hebben, ging Delta deze vliegtuigen gebruiken om de verschillen in pieken en dalen zo klein mogelijk te houden.

Na de oliecrisis in 2008 daalden de brandstofprijzen. Dit gaf Delta de kans om haar oude vloot te vervangen door nieuwere toestellen. De oude MD-88 en MD-90 werden vervangen door de nieuwere en zuinigere Airbus A320neo en de A220. Voor de internationale vluchten werden de grotere vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 en A350.

Door juiste en tactische beslissingen te nemen in lastige situaties is Delta uiteindelijk de meest winstgevende maatschappij ter wereld geworden.