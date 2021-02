Hoe duur was een vlucht met Concorde?

De Concorde was het paradepaardje voor de luxe-luchtvaart. Uiteindelijk bleek het supersonische toestel geen succes en verdween uit de lucht. Voor vele liefhebbers een gemis, maar hoe duur was een vlucht met de Concorde?

Oncomfortabele luxe

Aan boord van de Concorde was het klein, krap en smal. Voor de standaard van vandaag was het niet acceptabel. Daarnaast was er enorm veel lawaai aan boord van de Concorde. Maar al deze gebreken werden overschaduwd door een ding, zijn snelheid. Het vloog van New York naar Londen in minder dan 3 uur. Maar deze luxe had een prijskaartje. En die prijs, die zo verschrikkelijk hoog was, is een van de redenen dat de Concorde nooit een succes was.

Bizarre prijs

De Concorde vloog tussen 1976 en 2003. De voornaamste eigenaren van de Concorde waren British Airways en Air France. De Concorde vloog voornamelijk trans-Atlantisch, dit wegens zijn enorme geluidsuitstoot die boven land niet te verdragen was voor de mensen op de grond.

Om een idee te krijgen van een ticketprijs kijken we naar een route van British Airways tussen Londen en Washington Dulles. Een enkele vlucht voor deze route was zo een 500 Euro. Aangepast voor inflatie, is dat meer dan 2800 euro vandaag de dag.

Ook was er een vlucht die uitgevoerd werd door Braniff International, zij hadden een Concorde door een wet-lease overeenkomst met British Airways, tussen Londen en Washington Dulles via Forth Worth Texas. Een enkeltje voor deze vlucht was zo een 800 euro. Vandaag de dag zou dat dus zo een 3500 euro kosten.

Een kijkje in de smalle cabine van de Concorde. Daniel Schwen / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lege stoelen

Deze hoge prijzen waren er rond de jaren 80. Naarmate de Concorde ouder werd, werden de ticketprijzen ook hoger. In de laatste dagen van de Concorde kon een ticket om snel de Atlantische Oceaan over te steken wel 5000 euro kosten, enkele reis. Uiteindelijk zaten dan ook veel stoelen van de Concorde leeg. De Concorde was gigantisch duur om te opereren en maatschappijen moesten dit rechtvaardigen door de tickets ontzettend duur te maken. Uiteindelijk kwam er dan ook, grotendeels door financiële redenen, een eind aan het supersonische tijdperk voor de commerciële luchtvaart.