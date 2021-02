Miljoenendiefstal op Schiphol

Pre-order nu deze sleutelorganizer gemaakt van een KLM B747

Nieuw in de webshop van Up: een sleutelhouder die gemaakt is van het buitenste platenmateriaal van een Boeing 747 van KLM, de PH-BFF! Pre-order nu extra voordelig bij Up in the Sky! In plaats van €79,95 bij Wunderkey betaalt u bij Up slechts €64,95. De verwachte levering is begin maart. Gratis verzending