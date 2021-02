Waardoor zijn een Boeing 747 en 777 motoronderdelen verloren?

Straalmotoren die in de huidige vliegtuigen worden gebruikt, zijn zeer betrouwbaar. De levensduur van deze motoren kan in de duizenden uren lopen. Maar af en toe doen zich motorstoringen voor. De “(un)contained engine failure” zal in dit artikel besproken worden.

Contained

De meeste defecten aan turbinemotoren zijn “contained”, wat betekent dat, als er in de motor de onderdelen breken, deze ofwel in de motorbehuizing blijven of deze verlaten via de uitlaatpijp. Dit is een standaard ontwerpkenmerk van alle turbinemotoren en betekent over het algemeen dat het uitvallen van een enkele motor in een meermotorig vliegtuig geen onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de vlucht oplevert. Grote brokstukken die worden uitgeworpen kunnen echter wel een gevaar vormen voor mensen op de grond.

Uncontained

De zogenoemde “uncontained engine failure” is een iets heftigere motorstoring. Dit kan veroorzaakt worden door vogels die de bouw van de motor zo aantasten dat de motor in onbalans gaat lopen. Hi erdoor resoneert de motor zich zelf kapot. Dit kan veel ernstiger zijn omdat onderdelen zoals fanblades de motor met hoge snelheid verlaten, hetgeen potentieel gevaar oplevert voor de vliegtuigconstructie, naburige motoren, de integriteit van de vluchtsystemen en mogelijk gevaar voor de inzittenden van het vliegtuig. Dit omdat onderdelen door de hoge snelheid de cabine kunnen penetreren.

Een gevolg kan zijn dat onderdelen brandstof leidingen of -tanks raken. Dit kan leiden tot groot brandstofverlies, en dus een groter risico op brand.

Verlies van hydraulische vloeistof als gevolg van doorgesneden leidingen kan leiden tot vermindering van de besturing van het vliegtuig, verlies van het vermogen om flaps of slats uit te klappen en het vermogen om het landingsgestel op de normale manier uit te klappen. Dit gebeurde bij een DC-10 van United. Het vliegtuig verloor al de hydraulica, dit leidde uiteindelijk tot een crash. Doorgesneden bedrading kunnen zorgen voor foutieve aanwijzingen en waarschuwingen.

Een voorbeeld van uncontained engine failures is een incident met een Qantas A380. Hierbij doorboorden onderdelen een deel van de vleugel, waardoor het brandstofsysteem werd beschadigd hierdoor ontstond een brandstof lekkage. Deze lekkages veroorzaakten een brand in de brandstoftank. Een ander voorbeeld is de Southwest 737. Hierbij brak de motorkap, waardoor onderdelen de romp beschadigden waaronder één van de ramen. Eén passagier werd gedeeltelijk uit het vliegtuig geslingerd en overleed later. Acht andere passagiers liepen lichte verwondingen op. Gelukkig gebeuren dit soort ongevallen zelden. En als het gebeurt dan wordt het vaak goed opgelost door het personeel aan boord.

Australian Transport Safety Bureau, CC BY-SA 3.0 AU, via Wikimedia Commons

Hierboven zie je de motor van de Qantas A380.