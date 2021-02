Alaska Airlines moet bijna 3 miljoen euro betalen na fataal incident passagier

Alaska Airlines moet een schadevergoeding van ongeveer 2.7 miljoen euro betalen aan de familie van een overleden passagier. De passagier in kwestie zou assistentie moeten krijgen tijdens een overstap, maar deze kwam nooit.

Tragisch ongeval

Het voorval speelde zich af in 2017 op Portland International Airport. De passagier, de 75-jarige mindervalide Bernice Kekona, was onderweg van Hawaii naar Spokane, Washington en moest overstappen in Portland. Kekona had nog maar 1 been en was dus volledig afhankelijk van haar rolstoel. De familie van Kekona had daarom assistentie geregeld voor haar overstap. De familie had vijf keer bevestiging gekregen van Alaska Airlines, echter bleek er een communicatiefout te zijn tussen Alaska Airlines en het bedrijf dat de assistentie voor Alaska Airlines uitvoert. Door deze fout stond niemand Kekona op te wachten bij haar gate van aankomst. Hierop besloot Kekona zelf naar haar vertrek-gate te gaan. Dit eindigde echter in tragedie.

Tijdens haar overstap viel Kekona 21 treden naar beneden op een roltrap in het vliegveld. Tijdens haar val liep Kekona zware hoofd- en borstverwondingen op. Daarnaast liep ze een septische infectie als gevolg van een achillespees blessure. Ondanks vele operaties, onder andere de amputatie van haar andere been, bleken haar verwondingen fataal. Na 3 maanden in het ziekenhuis overleed ze.

Rechtzaak

Na een lange procedure kwam gister de uitspraak van de rechtbank. Alaska Airlines probeerde nog Kekona zelf verantwoordelijk te stellen voor haar ongeval, echter dacht de rechtbank hier anders over en stelde Alaska Airlines voor “90% verantwoordelijk”. De advocaat van de familie Kekona zei hierover het volgende: “Bernice Kekona was het slachtoffer van een tragisch falen van Alaska om basisdiensten te verlenen tussen hun vluchten. Alaska heeft Bernice jammerlijk in de steek gelaten, en het bedrijf is het rechtssysteem als een wapen blijven gebruiken om Bernice de schuld te geven, de verantwoordelijkheid te ontlopen, en haar rouwende familie op de meest kwetsende manieren te ondermijnen.”

Het is niet de eerste zware klap voor Alaska Airlines. Eerder dit jaar moest Alaska Airlines al meer dan 400 vluchten annuleren wegens een grote sneeuwstorm. In januari melde Alaska een verlies 1.3 miljard dollar over het jaar 2020.