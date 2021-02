Fusie Korean Air en Asiana zal op een na grootse A380-vloot creëren

Het fusieproces van Korean Air en Asiana Airlines is in volle gang. De miljardendeal wacht momenteel op goedkeuring van meerdere instanties. Wanneer deze goedkeuring rond is, zal Korean Air de op een na grootse A380-vloot hebben. De A380’s van Asiana zullen worden overgespoten in de kleuren van Korean Air.

Emirates blijft de grootse

Emirates blijft verreweg de grootste gebruiker van de “mega jumbo”. De maatschappij beschikt momenteel over 117 A380’s, al is een groot deel van deze momenteel in opslag wegens de coronapandemie. Lufthansa was voorheen de op een na grootste A380-gebruiker, echter heeft zij al zeven van de veertien jumbo’s uit de vloot gezet. Na de fusie zal Korean Air ten eerste over haar eigen tien A380’s beschikken. Hier komen dan nog eens de zes A380’s van Asiana Airlines bij om een totaal te geven van zestien.

Korean verwacht verbetering

Geen enkele A380 van Korean vliegt momenteel. Asiana heeft er daarnaast momenteel maar één in gebruik. Korean Air zag afgelopen jaar een daling van 74% in passagierscijfers, en een daling van 40% qua inkomsten. De vrachtafdeling van Korean zag wel een flinke stijging, namelijk 66%. Hiervoor zijn de A380’s echter helaas niet voor te gebruiken.

Korean zelf ziet de toekomst echter relatief rooskleurig in. De maatschappij verwacht dat, als gevolg van het wereldwijde vaccinatieprogramma, de vraag in de tweede helft van 2021 weer zal bijtrekken.