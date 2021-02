Eerste Embraer E195-E2 van KLM geland op Schiphol | Foto’s

De eerste Embraer 195-E2 van KLM Cityhopper is vanmiddag geland op Schiphol. Het toestel, de PH-NXA, is de vijftigste Embraer in de vloot van KLM.

© Matthijs van Dusseldorp

© KLM

© KLM

Reis

Afgelopen dinsdag werd het nieuwste vliegtuig in de vloot van KLM Cityhopper, de E195-E2, officieel van Embraer in ontvangst genomen. Gisteren is het toestel vanuit São José dos Campos Airport begonnen aan een lange reis richting Nederland. Het vliegtuig vloog eerst naar Recife, in het noorden van Brazilië, waarna het in een keer de oceaan overstak in de richting van Tenerife. Vanuit Tenerife zal het toestel vandaag doorvliegen naar Schiphol, waar het tegen het einde van de middag wordt verwacht.

© KLM

Embraer E195-E2

De PH-NXA is de eerste van zeven E195-E2 die dit jaar aan KLM Cityhopper zullen worden geleverd. Het nieuwe toestel is bovendien de vijftigste Embraer in de vloot van KLM. In totaal heeft KLM 25 vliegtuigen van het type besteld. Ten opzichte van de E190 is het nieuwe type stiller en zuiniger, en biedt het passagiers volgens KLM meer comfort en gemak. Aan boord van het toestel bevinden zich 132 stoelen, waarvan twintig in Business Class, acht in Economy Comfort en 104 in Economy.

© Embraer



© Embraer

© Embaer

© Embraer

Reactie

“De nieuwe E2 gaat echt een verschil maken,” zegt Warner Rootliep, Managing Director van KLM Cityhopper, bij de ontvangst van het vliegtuig. “De toevoeging van de E195-E2 aan onze vloot is een cruciaal onderdeel van ons plan om onze ecologische voetafdruk in 2030 met 50 procent per passagier per kilometer te verminderen. Niet alleen is de E195-E2 een economisch aantrekkelijk vliegtuig, het past ook perfect binnen ons duurzaamheidsinitiatief ‘Fly Responsibly’. Het vernieuwen van de vloot zorgt momenteel voor de grootste CO2-reductie.”