Het verkeersvliegtuig dat landde zonder motoren

Air Canada Vlucht 143 was een Canadese binnenlandse passagiersvlucht tussen Montreal en Edmonton die op 23 juli 1983, op een hoogte van 41.000 voet (12.500 m), zonder brandstof kwam te zitten. En verloor daardoor beide motoren.

De bemanning van Air Canada 141 slaagde erin de Boeing 767 naar een vliegveld te laten glijden dit was de voormalige basis van de Royal Canadian Air Force in Gimli, Manitoba, die was omgebouwd tot een motorracebaan. Dit ongebruikelijke luchtvaartincident leverde het vliegtuig de bijnaam “Gimli Glider” op. Het ongeval wordt algemeen toegeschreven aan het verwisselen van pounds voor kilogrammen, waardoor het vliegtuig slechts 45% van zijn vereiste brandstoflading vervoerde.

De onderzoeksraad constateerde fouten in de procedures, training van Air Canada. De onderzoeksraad beval de invoering van tankprocedures en andere veiligheidsmaatregelen die in die tijd al werden gebruikt door Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen. De onderzoeksraad adviseerde ook de onmiddellijke omschakeling van alle Air Canada-vliegtuigen van Imperiale eenheden naar metrische eenheden. Volgens de raad was een gemengde vloot gevaarlijker dan een volledig Imperiale of een volledig Metrische vloot.

Toen de motoren uitvielen moest er snel gereageerd worden. Met een hoogte van 41.000 voet (12,5 kilometer) kan je ongeveer 160 kilometer vliegen. Door het verlies van de motoren was er ook een verlies van de hydraulische aansturing. Daardoor wordt het besturen van het vliegtuig erg zwaar. Gelukkig heeft de Boeing 767 een RAM-turbine, deze zorgt voor energie als de motoren zijn uitgevallen. Hierdoor was het vliegtuig in staat om te landen op Gimli airport, een oude militair vliegveld. Toen het vliegtuig voor de baan hing bleek het te hoog te zitten, en zouden ze de baan niet halen. Maar door het verlies van hydraulica konden de flaps en de slats niet gebruikt worden, en heeft de piloot een zogenoemde “side slip” uitgevoerd. Hierbij wordt het frontaal oppervlak van het vliegtuig groter en heeft het meer weerstand waardoor het sneller zakt. Deze handeling wordt vaak bij het zweefvliegen toegepast. Door deze actie is het vliegtuig uiteindelijk veilig geland op Gimli.

©Wikimedia commons, Gimli Glider

Zoals eerder genoemd kwam de dubbele engine failure door het verkeerd tanken van het vliegtuig. Hierbij is er een rekenfout gemaakt door de piloot. Voor de vlucht had het vliegtuig 22.300 kilo aan brandstof nodig. Op het moment van tanken zat er al 7.682 liter in de tanks. Bij het omrekenen van liters naar kilogram moet je rekening houden met de dichtheid van de brandstof. In een ideale situatie is 1 liter gelijk aan 1 kilo. Maar door verandering van temperatuur kan de brandstof uitzetten of krimpen. Waardoor er in 1 liter brandstof meer of minder energie zit. Daarom wordt er bij het tanken gebruik gemaakt van gewicht in de plaats van volume.