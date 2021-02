Lekker kartellen! | Column Goof

Jarenlang haalde snackbar Joesoef het brood voor zijn overheerlijke tosti’s bij buurman Bakker Bert. Tot Bakker Bert opeens een bord voor zijn deur zette: Nieuw! Berts Tosti’s!

Dat is feitelijk wat de KLM nu doet, in zijn/haar wanhoop. Ze gaan waterfietsen en strandstoelen verhuren. Wat kan de KLM anders? Veel. Meer verdienen aan dezelfde reiziger.

Ik zou zeggen: een kartel. Dat is de commerciële luchtvaart de eerste tachtig jaar van haar bestaan goed bevallen.

Toen ik jong was kostte een retourtje Rome achthonderd gulden. Een netto maandsalaris, dus vergelijkbaar met 1400 euro nu. Dat retourtje kostte Jan Modaal in 2018 dus slechts een kwàrt maandsalaris.

Dat die achthonderd gulden destijds gevraagd kon worden, kwam omdat de deftige bazen van KLM, British Airways, Lufthansa, Air France, Alitalia, SAS en Swissair elk jaar een leuk gesprek hadden tijdens de borrel op Le Bourget.

Jarenlang ging dat goed. Totdat Freddy Laker kwam, en de familie Haji-Ioannou en die ordinaire Michael O’Leary.

Ik zou zeggen, KLM: pak die draad weer op. Kan in één middag geregeld zijn. Tweehonderd stoelen van 200 is honderd stoelen van 400 euro is vijftig stoelen van 800 euro.

De overheid heeft het druk met spuiten-zetten, dus die kijkt wel even de andere kant op. Bovendien moeten ze anders zelf bijlappen, waar weinig animo voor is. En ik denk dat de prijsvechters nu wèl aan willen sluiten. Wat ze destijds natuurlijk niet wilden.

Tip van Goof: gewoon even bellen met twintig andere beslissers en samen mooie prijsjes maken. En nu al beginnen met die exorbitante prijzen, want wie nu nog vliegt kan het betalen. Of de baas betaalt.

En Jan Modaal is straks zo wanhopig aan vakantie toe, dat hij bereid is dik te dokken voor zijn retourtje Kos. Die kon trouwens al lang en makkelijk veel meer betalen voor zijn 737-stoel.

Die zei alleen geen nee tegen die platgeconcureerde prijzen, onder het motto: vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!

Goof Bakker

Proeflezer Jerry is de nachtmerrie van elke airline-marketeer, want als er meer mensen denken zoals hij komt het vliegfeest straks dus niet meer terug: “Vliegen doe ik niet meer (behalve recreatief). Ik heb een cabrio gekocht. Is veel meer genieten van de natuur en alles om je heen. Zie ik tenminste nog eens wat van de wereld”.

En er zijn er meer. Proeflezer Joost wil ook niet meer vliegen: “Lekker Europa in met de auto. Daar is nog genoeg te genieten.”

Proeflezer Erik: “Punt is dat niemand meer een ticket en hotel los wil boeken in deze tijd, want als je vlucht wordt gecanceld moet je dus nog wel je hotel betalen en Andersom. Dus nu willen mensen alles in één boeken zodat je geen financieel risico loopt. Dus als luchtvaartmaatschappij word je hier min of meer toe gedwongen als je nog iets wil verkopen. Elke luchtvaartmaatschappij deed dit trouwens al, ook KLM, alleen het was een pagina ergens achterin de website waar nooit iemand kwam.”

Proeflezer Greg (lees zijn boek The Learjet Diaries!) “Funny metaphor about Bert’s Tostis. A lot of top tier airlines like KLM/BA or United here in the US would mock the low cost guys like Laker, RyanAir; or here in the US: Southwest and Spirit. But they provide cheap travel to a lot of people. Right now, in the US, airlines are getting massive government payments. Everyone is hoping the passengers come back. But it has been a year and still no passengers. When they do come back, the business model will look a lot different.”

Proeflezer Jaap: “Enige probleem is momenteel dat al die Boeings in stukken naar beneden komen. Dus voor dat je de prijs opschroeft zou ik eerst de diverse bouten eens beter aandraaien.”

Proeflezer Ron: “Van harte eens met die prijsverhoging! Het was pervers om met de trein duurder uit te zijn dan met het vliegtuig. Zullen we dan ook meteen maar de kerosine-tax invoeren? Dan is dat ook geregeld.”

Foto: Goof Bakker. Dit is de overheerlijke tosti bruinbrood die op Vliegveld Midden-Zeeland wordt geserveerd. Een tosti is wonderlijk voedsel: moeders gezonde boterham-met-kaas wordt in twee minuten omgetoverd in een moddervette snack. Vetter dan een kroket: 300Kcal versus 190Kcal…