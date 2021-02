Boeing 777 blaast dakpannen van dak bij landing in Maastricht

Door de landing van een vliegtuig op het vliegveld van Maastricht is een aantal dakpannen van een woning in Meerssen losgeraakt. Het zou gaan om een landende Boeing 777 van Qatar Airways.

Incident

Omstreeks vanavond half zeven maakte de Veiligheidsregio Zuid-Limburg via Twitter bekend dat hulpdiensten ter plaatse zijn bij een woning in Meerssen. Door een landend vliegtuig op Maastricht-Aachen Airport zouden er dakpannen losgeraakt zijn en op straat terecht zijn gekomen. Er is niemand gewond geraakt.

Het vrachtvliegtuig in kwestie was waarschijnlijk een Boeing 777 die toebehoorde aan Qatar Airways. Het toestel zou de normale ILS-landingsprocedure hebben gevolgd. Tegen 1Limburg meldde een woordvoerster van het vliegveld dat momenteel nog niet gezegd kan worden of er iets bijzonders was tijdens de landing.

Het is het tweede incident in korte tijd rondom Maastricht Aachen Airport. Vorig weekend verloor een Boeing 747 onderdelen boven het gebied na een motorbrand.

