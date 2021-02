Nederlandse reisbranche wil deze zomer Europese vaccinatiepaspoorten

“We kunnen ons geen tweede zomer als de vorige veroorloven,” zegt Frank Oostdam, voorzitter van reisvereniging ANVR. De belangenbehartiger van de reisbranche pleit voor het gebruik van Europese vaccinatiepaspoorten om reizen gemakkelijker te maken.

Europese Unie

Ook binnen de Europese Unie wordt gesproken over het mogelijke invoeren van Europese vaccinatiepaspoorten. De paspoorten worden komende tijd in ieder geval al geïntroduceerd in Denemarken en Zweden. Ook Oostenrijk en verschillende Zuid-Europese lidstaten zien een dergelijk plan wel zitten. Andere landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, zijn echter kritisch.

De Gezondheidsraad stelde onlangs dat het vragen om een vaccinatiebewijs in specifieke gevallen mogelijk is, maar daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Lees daarover meer in Mag KLM reizigers zonder vaccinatiebewijs straks weigeren?. Volgens de Duitse Raad voor de Ethiek is er helemaal geen reden om voorrechten toe te kennen aan gevaccineerden zolang niet vaststaat dat zij het virus niet kunnen overdragen.

De reisbranche ziet vooral de mogelijke voordelen van een vaccinatiepaspoort. Het bewijs zou vooral tot het wegvallen van reisrestricties moeten leiden. Volgens minister-president Rutte zijn er echter “nog heel veel vragen te beantwoorden” met betrekking tot een mogelijk Europees vaccinatiepaspoort. Naast technische kwesties is het deze zomer namelijk ook een probleem dat nog niet iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft gekregen zich te laten vaccineren.

