SLM overweegt om Boeing 777 terug te sturen naar Boeing

Surinam Airways overweegt om haar enige Boeing 777 vroegtijdig terug te sturen naar Boeing. Het toestel wordt geleased van de fabrikant. Mocht de maatschappij besluiten om deze stap te nemen kan het vliegtuig al in de komende weken de vloot verlaten.

Boeing 777

De Boeing staat al sinds begin deze maand aan de grond voor technisch onderhoud nadat het toestel begon met het uitvoeren van commerciële vluchten vanaf december 2020. Om de route naar Paramaribo te blijven onderhouden, wordt er gebruik gemaakt van een Airbus A340 van Air Belgium. Vanwege de aanhoudende kosten en de omvang van de reparaties en zelfs mogelijke vervanging van een van de motoren, overweegt de SLM nu om het toestel terug te sturen naar Boeing.

PZ-TCU

De PZ-TCU is een ruim 18 jaar oude Boeing 777-200 en is sinds eind 2019 in dienst van de maatschappij. Voordat het toestel in dienst kwam van de SLM was het toestel actief voor Air New Zealand en Singapore Airlines. Het toestel had al veel eerder de rol van de oude A340 over moeten nemen maar vanwege problemen met de certificering werd de ingebruikname steeds verder uitgesteld.