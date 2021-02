Hoe een 757 op Antarctica weet te landen | Video

Afgelopen week vloog Icelandair van Reykjavik, via Kaapstad, naar Troll Research Station, Antarctica. De vlucht werd uitgevoerd met een Boeing 757. In 2015 landde Icelandair al eens eerder een 757 op het ijs, bekijk hier de beelden van die vlucht in 2015:

Noorse wetenschappers

De vlucht van Icelandair was bedoeld om 30 Noorse wetenschappers op te halen vanuit het uiterste zuiden van de wereld. Zij zaten op het Troll Research station om onderzoek te doen.

De keuze voor de 757 verklaard de CEO van Icelandair, Árni Hermannsson, als volgt aan Fréttablaðið: “Ondanks het feit dat er slechts 30 passagiers zullen zijn, wordt voor deze vlucht een wide-body jet gebruikt, omdat een kleiner vliegtuig niet de afstand zou halen. Dit is een complexe vlucht en er zijn speciale omstandigheden bij het landen op Antarctica.”. Daarnaast staat de Boeing 757 erom bekend om op redelijk korte landingsbanen te kunnen opereren.

Niet de eerste keer

In 2015 vloog Icelandair dus al eens naar Antarctica. Dit was een test om te kijken of commerciële luchtvaart op Antarctica op grotere schaal mogelijk was. Toentertijd vlogen ze niet vanuit Kaapstad naar Antarctica, maar vanuit Chili. Bekijk in de video hieronder hoe dat in zijn werking ging: