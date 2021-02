NASA’s plannen voor 2021

2020 was een opwindend jaar voor NASA, maar het is niks vergeleken met 2021. NASA deelde onlangs de routekaart voor de komende 12 maanden. Hier is waar je naar uit kunt kijken.

Artemis moon mission

Het Artemis-programma ging in eerste instantie al in 2017 van start. Het is een door de Amerikaanse overheid gefinancierd ruimtevaartprogramma met als doel om tegen 2024 “de eerste vrouw en de volgende man” op de maan te laten landen.

Dit jaar is NASA echter van plan om de eerste onbemande Artemis-missie naar de maan te sturen. De eerste test van de Green Run was al op 17 januari 2021. De Green Run is de raket die NASA’s volgende generatie menselijke maanmissies zal aandrijven. Volgens NASA zal het “succes van Green Run de weg openbreken voor de Artemis I-missie naar de Maan in 2021”. De onbemande missie zal bepaalde technologie meenemen.

James Webb telescoop

NASA heeft grootse plannen voor de James Webb-ruimtetelescoop, een ruimtetelescoop die de Hubble-ruimtetelescoop moet opvolgen als NASA’s vlaggenschip voor astrofysische-missies. Hij is 100 keer krachtiger dan de Hubbletelescoop.

Volgens NASA zal de James Webb-ruimtetelescoop ook een aanzienlijk groter gezichtsveld hebben dan de NICMOS-camera op de Hubble, en een betere ruimtelijke resolutie. De nieuwe ruimtetelescoop wordt op 31 oktober 2021 gelanceerd en zal wetenschappers de gelegenheid bieden om exoplaneten te bekijken op infrarode golflengten waarop ze die nog nooit eerder hebben gezien.