Allerlaatste CRJ geleverd aan Skywest

Na 32 jaar komt er een einde aan het produceren van de Canadair CRJ-series. De laatste CRJ-variant CRJ-900LR gaat naar Skywest, die vliegt voor Delta Connection. Op 1 juni 2020 heeft Mitsubishi Heavy Industries het CRJ-programma overgenomen en de productie stop gezet.

Op 26 Februari is er een eind gemaakt aan de CRJ tijdperk op Maribel Airport in Canada, toen de laatste geproduceerde CRJ ooit werd afgeleverd. Het vliegtuig is een CRJ-900LR met de registratie N840SK en werd afgelopen week afgeleverd aan Skywest, die voor Delta Connection vliegt. Het vliegtuig vloog enkele afscheidsrondjes boven de luchthaven, hierna vloog het toestel naar Nashville Airport in de VS voor de aflevering.

In totaal heeft Canadair 1945 CRJ’s afgeleverd. Het begon allemaal met met de CRJ100, die ontwikkeld werd door Canadair vanuit de Challenger business-jet. Het programma ging in 1989 van start, ondanks de overname door Bombardier, bleef het Canadair-merk. In 1995 ontwierp Bombardier een langere variant van de CRJ, de CRJ700, in 1998 gevolgd met nog langere versies, de CRJ900 (90 passagiers) en de CRJ1000 (104 passagiers).

Op 1 juni 2020 heeft Mitsubishi Heavy Industries het CRJ-programma overgenomen. Niet om het type zelf te bouwen, maar om de onderdelen en ondersteunende infrastructuur te gebruiken voor haar eigen MRJ SpaceJet. Met dit programma is de vraag wat MHI hier nu mee wil doen.

The end of another era. The final CRJ coming off the line for Delta and operated by SkyWest. #CRJ @MHI_RJ pic.twitter.com/29GcJqch19 — AirInsight (@airinsight) February 28, 2021