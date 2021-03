Microsoft Flight Simulator: een half jaar later | Review

Microsoft Flight Simulator 2020, de simulator waar veel enthousiaste simmers op hadden gewacht, werd uitgebracht op 18 augustus 2020, maar voldoet de simulator aan haar verwachtingen, en wat zijn de toekomstplannen?

Positief

Met deze simulator moet je wel beginnen met de graphics. De look van het spel is net echt. Dit in combinatie met een VR-bril is enorm realistisch. Het Franse bedrijf Asobo heeft dit onder andere kunnen bereiken met behulp van geografische data van Bing Maps. Hierdoor is elke weg/rivier en berg correct geplaatst en zou je in theorie ook over je eigen huis heen kunnen vliegen. Dit maakt het VFR (visual flight rules) vliegen super leuk, omdat je echte herkenningspunten zoals TV-torens en snelwegen kan gebruiken als referentie in de simulator.

Naast de look is de feel van de simulator ook heel belangrijk. Voor een gedeelte ligt dit natuurlijk ook aan de hardware die je gebruikt voor het vliegen op de simulator. Het spelen met een muis en toetsenbord is een stuk minder realistisch dan het vliegen met een Joystick of een Yoke. In de oude Flight Simulator X is er maar één richtingsvector die bepaalt wat het vliegtuig doet. In FS2020 zijn er honderden vectoren die per 100 microseconden worden geüpdatet. Dit zorgt voor de realistische feel van het vliegtuig. Elk vliegtuig heeft haar eigen aerodynamisch profiel, waardoor een A320 anders vliegt dan een 747 of een Cessna 172. Dit in combinatie met de simulatie van het weer, maakt het vliegen in slecht weer uitdagend en leerzaam. Elke input geeft een realistische reactie in de simulator.

Zoals hierboven genoemd is, is het een zeer complex programma. Toch is het voor iedereen mogelijk om te vliegen in het spel. Door de vele hulp-functies kun je gemakkelijk met je muis vliegen. En als je even om je heen wil kijken dan zet je de AI-Pilot aan. Die voor jou de controle overneemt zodat jij kan genieten van de adembenemende scenery. Voor de beginnende vlieger kan je veel instructievluchten doen die jou helpen met de basis van het vliegen. Van pitch en roll tot het vliegen met een Airbus A320-neo.

©Microsoft Flight Simulator 2020

Negatief

Naast deze pluspunten zijn er natuurlijk ook een aantal minpunten. Door de zware graphics van het spel is het bijna noodzakelijk dat je een “next gen” computer hebt om het spel te spelen met goede frames (FPS). Op de website van Flight Simulator 2020 zijn de minimale computer-specificaties te zien: voor de CPU meldt het bedrijf dat je minimaal een Intel Core i5-4460 nodig hebt in combinatie met een Geforce GTX 770 en 8 GB aan werkgeheugen. Uit tests is echter gebleken dat deze specs eigenlijk niet voldoende zijn om het spel te spelen. En zijn er zeker een upgrades nodig voor de CPU en GPU. Toch is Asobo bezig met het verbeteren van performance zodat mensen met mindere pc’s dit spel toch kunnen spelen.

In de simulator zijn veel vliegtuigen beschikbaar, van General Aviation (GA) tot de burgerluchtvaart. De GA-vliegtuigen hebben veel detail en de meeste systemen werken, zo kan je met realistische precisie een ADF of VOR vliegen in je Cessna 150. Maar de verkeersvliegtuigen zijn “out of the box” iets minder realistisch, een hoop systemen werken bij deze vliegtuigen niet. Zo zijn er veel problemen met de autopiloot, en dergelijke systemen. Veel van deze “bugs” worden gepost op het forum van Microsoft Flight Simulator. Maar daar wordt toch wat minder energie in gestopt door Asobo. Gelukkig is de community heel actief en worden er oplossingen gemaakt voor deze problemen. Zo is FlyByWire gekomen met een upgrade voor de Airbus A320-neo. FlyByWire heeft hierbij de orginele A320-neo gepakt, maar heeft een aantal fucnties toegevoegd: vernieuwing van elektrische systemen en de hydraulische systemen etcetera. Een ander plus punt van deze add-on is dat het niks kost. Ook zijn bedrijven zoals Aerosoft en PMDG op dit moment bezig met de ontwikkeling van andere vliegtuigen met als belangrijkste voorbeeld de geliefde 737-familie.

Toekomstplannen

Op de website van Microsoft Flightsimulator 2020, staat een een roadmap. Hierop staan de toekomstplannen van de simulator. Dit zijn vooral bepaalde “bugfixes”. Maar daarnaast zijn er ook updates voor landen. Zo is vorige week een update uitgekomen voor het Verenigd Koninkrijk. Op 25 maart is de Benelux aan de beurt en kunnen we ook in Nederland een aantal mooie toevoegingen verwachten in de simulator. Op de roadmap hebben ze het ook over “Third-party addons” hieronder vallen vliegtuigen of sceneries door andere producenten zoals ORBX en PMDG.

Waar je ook heen gaat, dit spel laat het wonder van het vliegen zien op een manier dat een andere simulator nog nooit gedaan heeft. En voldoet daarmee ruimschoots aan de verwachtingen.