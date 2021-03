Tweede Embraer E195-E2 van KLM geland op Schiphol

Gistermiddag landde de tweede Embraer E195-E2 van KLM op Schiphol. Net als de eerste nieuwe Embraer vloog het toestel vanuit de fabriek in Brazilië naar Schiphol met Refice en Tenerife voor tussenstops.

KLM heeft in totaal 25 Embraer E195-E2’s besteld, waarvan er dit jaar 7 geleverd worden. De toestellen zijn stiller, zuiniger en groter dan de oudere Embraers die KLM in dienst heeft. Aan boord van het toestel bevinden zich 132 stoelen, waarvan twintig in Business Class, acht in Economy Comfort en 104 in Economy.

De nieuwe Embraer E195-E2 met registratie PH-NXB landde gistermiddag rond half vier op Schiphol. Het toestel maakte net zoals de eerste toestel twee tussenstops en vloog vanuit Tenerife naar Schiphol.

Op 25 Februari ontving KLM haar allereerste E195-E2 op Schiphol. Rond 5 uur s’middags landde het toestel op de Zwanenburgbaan 18C. Het toestel werd met een konvooi van grondeenheden geleid naar Schiphol-Oost. Als kers op de taart hingen beide piloten de Braziliaanse en de Nederlandse vlag uit tijdens het taxiien. Dit leverde mooie beelden op

© Wesley Herrebrugh