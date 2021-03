Video: hoe gaan KLM-piloten om met motorproblemen? | Avondklokje

De afgelopen tijd waren er veel vliegtuigen met motorproblemen in het nieuws. Maar hoe gaan piloten hier mee om? Maar hoe gaan piloten hier mee om? In deze video vertellen twee KLM-piloten je er alles over.

© KLM

Up heeft een nieuwe rubriek: het ‘Avondklokje’! Zolang de avondklok van kracht is plaatsen we dagelijks om 21:00 uur een leuk of interessant filmpje, om zo samen de avonden tot 18 maart te overbruggen. Heb jij of ken jij een leuk filmpje dat je graag in deze avondrubriek terug zou zien? Deel deze dan met ons via Facebook of [email protected]