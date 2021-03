Luchtmacht: “Geen problemen met F-35 motoren”

De motorproblemen bij de Lockheed Martin F-35, waar onder meer Bloomberg vorige maand over schreef, spelen op dit moment niet bij de Nederlandse F-35’s.

“De Koninklijke Luchtmacht ervaart nu geen problemen met de motoren die de inzet van onze F-35 vliegtuigen beïnvloeden.”, zo bevestigde een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht aan Up in the Sky.

Slijtage

Volgens Bloomberg raakte de coating van sommige turbinebladen in de Pratt&Whitney F135 motor te snel los (delaminatie). “Het probleem met de coating is niet bij Nederlandse vliegtuigen geconstateerd. Hoogstwaarschijnlijk omdat de Nederlandse toestellen nog niet hebben geopereerd in gebieden met veel zand zoals bijvoorbeeld het Midden-Oosten, in deze gebieden wordt verhoogde slijtage aan de coating waargenomen. Indien de Nederlandse toestellen in de toekomst wel last krijgen van dergelijke slijtage dan wordt dit opgelost. Het probleem is overigens niet uniek voor de F-35 maar ook bekend van onze F-16 motoren in Afghanistan.”, aldus de luchtmachtwoordvoerder.

Modificatie

Een woordvoerder van Pratt&Whitney lichtte toe: “Met betrekking tot de coating van de HPT (High Pressure Turbine)-bladen, heeft P&W in het voorjaar van 2020 een hardwaremodificatie doorgevoerd in zowel productie als onderhoud om de delaminatie van turbinebladen aan te pakken.”

Amerikaanse F-35A’s van het 63rd Fighter Squadron © Leonard van den Broek

Woensdrecht

Het Logistiek Centrum Woensdrecht (op de gelijknamige vliegbasis) huisvest een Europees onderhoudscentrum voor de F135 motoren. “Als partner in het F-35 programma wordt door Nederland alle relevante informatie ingewonnen om toekomstige risico’s voor de vloot tijdig te onderkennen en gezamenlijk met de partners op te lossen. Nederland zal vanuit Woensdrecht ook de vloot ondersteunen bij de instandhouding van F135 motoren.”, zo lichtte de luchtmachtwoordvoerder toe.

Capaciteit

Volgens Pratt&Whitney wordt er hard gewerkt om de capaciteitsproblemen bij de F135 onderhoudsafdeling te ondervangen: “Samen met onder meer het F-35 Joint Program Office (JPO) streven we naar snellere uitbreiding van de onderhoudscapaciteit. Ook hebben we als doel om het wereldwijde F135 netwerk (voor Onderhoud, Reparatie, Revisie en Modernisering) te vervolmaken. Pratt&Whitney erkent ook de uitdagingen die de duurzaamheidsstrategie van het F135-programma met zich meebrengt. We blijven samenwerken met de JPO en de defensie-onderdelen om oplossingen te vinden die aan de behoeften voldoen.”