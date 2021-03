Piloot aangevallen door kat in de cockpit

Een vlucht van Tarco Airlines had een bijzondere passagier in de cockpit: een wilde kat is stilletjes aan boord gekomen op een Boeing 737. De gezagvoerder werd aangevallen door de kat en moest terugkeren naar het vliegveld.

Van motorstoringen tot per ongeluk geopende deuren door passagiers, we hebben allemaal verschillende redenen gehoord waarom een vliegtuig een noodlanding moet maken. Maar dit keer is het toch even anders: Een noodlanding werd gemaakt omdat een piloot werd aangevallen door een kat en zichzelf niet kon verdedigen. De Boeing 737 van Tarco Airlines, die onderweg was van Khartoum in Soedan naar Doha in Qatar, moest dus omkeren.

De lokale pers meldt dat de kat onopgemerkt aan boord is gekomen terwijl het toestel in een hangaar stond. Uiteindelijk is het vliegtuig is veilig geland en de kat heeft gelukkig geen verwondingen aangericht.