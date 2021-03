Vernieuwd Alitalia wil van start met 45 toestellen en 1 miljard aan staatssteun

Alitalia bevindt zich al jaren in moeilijkheden. Eerdere pogingen tot herstructurering mislukten. Nu ligt er een nieuw plan op tafel.

Nieuwe voortgang

Met de aanwijzing van de nieuwe minister-president van Italië, Mario Draghi, is er weer vooruitgang in het verhaal van Alitalia. De Italiaanse maatschappij lijkt al jaren in een storm te zitten zonder kans op opklaringen, maar wellicht dat daar nu verandering in komt. Volgens La Repubblica heeft Draghi onlangs met de ministers van transport, economie, industrie en arbeid om de tafel gezeten betreffende de toekomst van de nationale maatschappij van Italië.

De voorganger van Draghi, Giuseppe Conte, had 3 miljard euro vrijgemaakt voor een nieuwe maatschappij genaamd Italia Trasporto Aereo (ITA). ITA zou in de plaats komen van Alitalia. ITA zal nu, volgens La Repubblica, Alitalia volledig overnemen, dus ook de gehele vloot en al het personeel.

Vloot

Volgens Il Giornale, zal de vloot bestaan uit ongeveer 45 toestellen. Verder zullen er 2500 tot 3000 personeelsleden zijn en krijgt het bedrijf tussen de 1 en 2 miljard euro aan staatssteun. Maar voor die staatssteun is goedkeuring nodig van de Europese Commissie. Volgens de lokale kranten zou de Italiaanse overheid komende vrijdag met Brussel in gesprek gaan om de nationalisatie eindelijk rond te krijgen.