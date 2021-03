Verwachting: ook zakelijke vluchten zullen terugkeren

De verwachting is dat het aantal zakelijke reizen in de toekomst weer zal wederkeren. Echter, zal het herstel langzamer zijn dan vakantievluchten. Aldus de CEO van United Airlines, Scott Kirby.

CERAWeek

Deze week komen meerdere grote namen uit de olie en gasindustrie bij elkaar bij de CERAweek conferentie. In deze conferentie staat het energieprobleem centraal. Scott Kirby, CEO van United Airlines, sprak met optimisme over de toekomst van de luchtvaart.

Zakelijke reizen had een groot aandeel in de groei van de luchtvaart voor de coronacrisis. Sommige zien de toekomst van zakelijk reizen somber in. Door de opkomst van online vergaderingen lijkt het zakelijk reizen meer een luxe te worden dan een noodzakelijk iets. Het spaart een bedrijf veel kosten om vergaderingen online te doen in plaats van op locatie. Maar volgens Kirby zijn deze berichten ongegrond.

Kirby verwacht dat sommige bedrijven inderdaad minder zakelijk gaan vliegen om kosten te besparen, maar hij denkt ook dat ze dan snel tegen concurrentie aanlopen die wél willen vliegen. Hij meldt hierover het volgende: “De eerste keer dat zij een verkoop verliezen aan een concurrent die persoonlijk kwam opdagen terwijl zij probeerden een verkoopgesprek via Zoom uit te voeren, zal ook meteen de laatste keer zijn dat zij proberen een verkoopgesprek via Zoom te voeren.”

Ook opkomst duurzame brandstoffen

Gepaard aan de groei van vluchten is natuurlijk brandstofverbruik. Zowel Kirby als Ben van Beurden, CEO Royal Dutch Shell, meldde dat de rol van duurzame brandstoffen steeds groter zal worden. De luchtvaart heeft nog steeds een netto-nuldoelstelling wat betreft CO2 uitstoot. Duurzame brandstoffen zullen in deze doelstelling van groot belang zijn. Het reduceren van uitstoot is volgens van Buren “een morele verplichting voor een bedrijf dat aan de goede kant van de geschiedenis wil blijven.“. Daarnaast levert de ontwikkeling en het gebruik van duurzame brandstoffen een zakelijke kans op met veel werkgelegenheid. Zo wordt er gewerkt aan duurzame brandstof gemaakt uit algen. Maar de ontwikkeling en het gebruik hiervan blijkt erg duur te zijn. Hierover meldt Kirby het volgende: “Algen zijn moeilijk, de wetenschap bestaat, maar het is erg moeilijk om het economisch te laten werken. Ik denk niet dat er al een antwoord is.“

Ook KLM moet geloven aan een duurzamere toekomst ©KLM