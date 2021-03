Boeing 737 MAX keert niet meer terug bij Norwegian

De Boeing 737 MAX zal in zijn geheel niet meer terugkeren bij Norwegian, zo meldt CFO Geir Karlsen.

Afgelopen maand werd al duidelijk dat Norwegian afscheid zou nemen van 12 Boeing 737 MAX-toestellen. In een interview geeft Geir Karlsen, CFO van Norwegian, nu aan dat de maatschappij alle 18 MAX-vliegtuigen de deur uit doet. Norwegian heeft besloten het in plaats daarvan bij de 737NG te houden.

Norwegian was een enthousiaste 737 MAX-klant. In 2012 kondigde de Noorse maatschappij een bestelling aan van maar liefst 100 toestellen. Voordat het toestel in maart 2019 na twee dodelijke ongevallen aan de grond werd gezet, had Norwegian hiervan al 18 toestellen in ontvangst genomen. De hercertificering van het vliegtuig liet bijna twee jaar op zich wachten, en gedurende dit proces deed ook de coronacrisis zijn intrede. Afgelopen jaar kondigde Norwegian dan ook al aan dat de rest van de bestelling geannuleerd zou worden, al heeft de maatschappij hierover nog altijd geen overeenstemming met Boeing bereikt.