De maaltijd-mythe: krijgen piloten onderling echt verschillende maaltijden?

U heeft het wellicht al eens eerder gehoord, de gezagvoerder en de co-piloot krijgen verschillende maaltijden tijdens de vlucht, maar is dit echt zo?

Voedselvergiftiging

Piloten zouden verschillende maaltijden moeten krijgen om voedselvergiftiging bij beide piloten tegelijk te voorkomen. Als er iets mis is met een maaltijd en de piloten eten allebei dezelfde maaltijd, kunnen ze beiden ziek worden en dus beiden niet meer vliegen. Maar is een voedselvergiftiging aan boord een gebruikelijke situatie?

Tijdens een Concorde-vlucht in 1984 van British Airways was er sprake van een grote salmonella uitbraak aan boord. Bijna alle inzittenden raakte besmet. Echter waren de symptomen mild en kon iedereen aan boord behandeld worden. Uiteindelijk stierf een passagier aan de gevolgen van de uitbraak aan boord. De piloten zelf hadden nergens last van.

Wettelijk verplicht?

Het is dus verstandig om de piloten aparte maaltijden te laten eten. Maar is dit verplicht? Vandaag de dag zijn er geen officiële wetten die stellen dat piloten verschillende maaltijden moeten krijgen. Maatschappijen krijgen hier zelf de vrijheid in dit te bepalen. Voor zover bekend doen alle maatschappijen dit dan ook. Sommige gaan hier verder mee dan andere. Zo krijgen gezagvoerders bij Korean Air een First-class maaltijd, terwijl co-piloten het moeten doen met een standaard vliegtuigmaaltijd.

Andere maatschappijen kiezen ervoor om de maaltijden voor de piloten gescheiden te bereiden van de maaltijden voor passagiers. Dit is niet alleen om de piloten te beschermen, maar ook om de piloten, die bijna dagelijks de maaltijden moeten eten, een beetje variatie te bieden. Het is dus wettelijk niet verplicht, maar maatschappijen handhaven dit principe wel. Dus ja, piloten eten verschillende maaltijden aan boord.