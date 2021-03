Doek valt voor enige Boeing 777 van SLM

De enige Boeing 777 van Surinam Airways (SLM) is vandaag van Amsterdam naar het Californische Victorville vertrokken.

Geen succesverhaal

De tijd dat SLM de Boeing in haar vloot had zal de geschiedenisboeken niet als een succesverhaal ingaan. Het vliegtuig, dat eerder bij Singapore Airlines en Air New Zealand vloog, bevond zich pas sinds december 2019 in de vloot. Het toestel moest de Airbus A340 bij SLM vervangen. Echter kampte de 777 regelmatig met mankementen.

Daarnaast ondervond Surinam Airways veel moeilijkheden omtrent de ETOPS-certificatie. Met ETOPS mag de maatschappij in een keer vliegen over grote stukken water waar geen uitwijkmogelijkheden zijn. Daarnaast kreeg SLM ook al gauw te maken met teruglopende reizigersaantallen in verband met de coronacrisis. Voorlopig komt het toestel nu in de stalling in Victorville, Californië te staan. Het is nog niet duidelijk wat er daarna met het vliegtuig zal gebeuren.

Surinam Airways overweegt om haar enige Boeing 777 vroegtijdig terug te sturen naar Boeing. Het toestel wordt geleased van de fabrikant. Mocht de maatschappij besluiten om deze stap te nemen kan het vliegtuig al in de komende weken de vloot verlaten. https://t.co/HdeZ5lNFbk — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) February 27, 2021