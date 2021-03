Ex-Lufthansa Boeing 707 blijft nog even staan op Hamburg

Op Hamburg Airport staat al jaren een oude Boeing 707. Het toestel zou eigenlijk deze maand worden weggehaald wegens kostenbesparingen. Maar het toestel blijft tóch nog even staan.

Upcycling

Het is een opmerkelijk gezicht op Hamburg Airport, de 707 die naast de baan staat. Er worden wereldwijd meerdere oudere toestellen tentoongesteld op luchthavens en musea. Zo staat er op JFK een Lockheed Constellation die is omgebouwd tot bar. En de 747 die Corendon tot hotel heeft verbouwd is ook een opmerkelijk gezicht. Oudere toestellen zijn dus erg populair om te upcyclen.

De 747 van Corendon die tegenwoordig als hotel dient ©Corendon

Verwijdering uitgesteld

De Boeing 707 met registratie D-ABOD zou eigenlijk al weg moeten zijn, maar er zijn meerdere belangen bij het toestel. Zo is er een vereniging die volledig voor de redding van de D-ABOD strijdt. Zij hebben eerder deze week rond de tafel gezeten met Hamburg Airport en de 2 partijen zijn het eens geworden over het feit dat de 707 nog even mag blijven staan. Dit is wel op een voorwaarde, de vereniging moet snel op zoek naar een nieuwe stalplek voor de klassieker. Wordt deze voor het einde van april/mei niet gevonden, verwijdert Hamburg Airport alsnog de 707. Momenteel is de vereniging dus op zoek naar een nieuw thuis voor de D-ABOD. Het liefst zo dicht mogelijk bij de huidige stalplek, aangezien het transport erg duur is.

Hamburg Airport wil de 707 weghalen omdat het onderhoud van de klassieker veel te duur wordt. Ook Hamburg Airport is slachtoffer van de coronacrisis en is dus genoodzaakt om kosten te besparen.