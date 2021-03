VS verzamelt reisgegevens in verband met ebola-uitbraken

Het Centre for Disease Control and Prevention (CDC), ofwel het ‘Amerikaanse RIVM’, verplicht maatschappijen vanaf 4 maart om contactinformatie van reizigers uit gebieden met ebola-uitbraken te verzamelen.

Ebola

Na enige tijd van rust is ebola terug van weggeweest: momenteel zijn er verschillende, kleine uitbraken in Congo en Guinee. Het virus is echter wel bij op de radar van het CDC beland. Vanaf morgen moeten maatschappijen de contactinformatie van reizigers uit deze gebieden verzamelen.

“Met vliegreizen kunnen mensen, van wie sommigen mogelijk in contact zijn geweest met een overdraagbaar virus, binnen 24 uur de hele wereld over reizen. De mogelijkheid om mensen in de Verenigde Staten die in het buitenland mogelijk in aanraking zijn geweest met een virus, zoals ebola, te identificeren en te lokaliseren is noodzakelijk om de verspreiding van een virus binnen de VS te stoppen,” zo stelt het CDC in een verklaring.

Impact

De maatregel zal op dit moment nog geen grote gevolgen hebben voor reizigers. Momenteel vinden er geen directe vluchten plaats tussen de Verenigde Staten en Guinee of Congo. Indirecte vluchten zijn er wel. Onder meer Air France en Emirates vliegen naar Gbessia International Airport in de hoofdstad van Guinee. Air France, Turkish Airlines en Ethiopian Airlines vliegen met regelmaat naar Congo.

In totaal komen er dagelijks gemiddeld 27 reizigers vanuit Congo de VS binnen. Vanuit Guinee zijn dat er 33. Het is nog niet bekend of Europese landen ook maatregelen nemen.