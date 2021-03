Boeing uit zorgen over veiligheid Airbus A321XLR

Boeing heeft de veiligheid van de A321XLR van concurrent Airbus in twijfel getrokken. Het probleem zou de centrale brandstoftank zijn.

Airbus A321XLR

De Airbus A321XLR staat te boek als een nieuw hoofdstuk in de luchtvaart. De narrowbody kan directe vluchten uitvoeren op zeer lange afstanden. De bedoeling is dat het toestel luchtvaartmaatschappijen in staat stelt om langere routes met relatief weinig passagiers toch rendabel te maken.

De belangrijkste factor voor het grote bereik dat het vliegtuig heeft is de de nieuwe rear central fuel tank (RCT). Hierin, onder de voeten van passagiers, kan 12.900 liter brandstof worden opgeslagen die nodig is om extra ver te kunnen reizen. Voor deze voorziening is de Europese luchtvaartautoriteit EASA bezig met speciale voorwaarden die met betrekking tot de veiligheid van deze RCT worden gesteld.

Boeing

De voorwaarden zijn inmiddels enkele weken geleden gedeeld met allerlei betrokken partijen, waaronder andere vliegtuigbouwers. Deze kunnen hun zienswijzen over de speciale voorwaarden naar voren brengen. Boeing heeft inmiddels twee mogelijke veiligheidsproblemen aangekaart. Volgens het bedrijf zijn brandstoftanks die in het airframe worden verwerkt aanzienlijk onveiliger als deze in aanraking komen met bijvoorbeeld een brand.

Daarnaast vraagt het bedrijf zich af wat de gevolgen van de brandstoftank zijn bij een probleem met het landingsgestel of wanneer het toestel van de baan glijdt. Volgens Boeing is het onduidelijk hoe de tank tegen zo’n gebeurtenis beschermd is.