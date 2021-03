Het verhaal achter de KLM 777 ‘Orange Pride’

Het is misschien wel het opmerkelijkste vliegtuig uit de vloot van KLM, de 777 met de oranje neus; de Orange Pride. Maar hoe kwam dit opmerkelijke toestel ooit tot stand?

Nationale trots

De livery met aspecten van de Nederlandse vlag staat volgens KLM voor nationale trots, vandaar de naam van de 777. In 2015 publiceerde KLM een bericht op social media met een foto van een oranje vliegtuig met de volgende vraag erbij: “Moeten we volgend jaar oranje kleuren op Koningsdag? #OrangeExperience“. Meer dan 30.000 likes later nam KLM het initiatief en op 14 juni 2016 rolde de Orange Pride de hangaar uit.

©Daan van der Heijden

Deze B777 brengt de Nederlandse Olympiërs thuis. ©Daan van der Heijden

©Daan van der Heijden

335 liter verf

Om de neus zijn typerende oranje kleur te geven werd 335 liter verf gebruikt. 35 man waren er 4 dagen druk mee bezig. Zij gebruikten hierbij 2000 vellen schuurpapier en 100 stofdoeken. Bekijk hieronder een video van het verfproces.

© KLM

Olympische Spelen

In 2016 werden Nederlandse olympische atleten opgehaald met de Orange Pride in Rio de Janeiro. In Nederland kreeg de 777 gezelschap van 2 F-16’s van de Nederlandse luchtmacht. Dat leverde bijzondere beelden op:

© KLM

Motorproblemen

Afgelopen maand ging de 777, met registratie PH-BVA, gebukt onder een serie aan motorproblemen. Op 31 december 2020 werd het toestel aan de grond gezet in Beijing naar aanleiding van problemen in de rechtermotor. Het toestel was onderweg naar van Shanghai naar Amsterdam toen het boven Rusland de omkeer maakte richting Beijing.

Er moest een nieuwe motor naar Beijing worden gestuurd, maar door reisbeperking en quarantaineregels moesten lokale monteurs de installatie hiervan doen, en dus niet KLM-monteurs. 5 weken nadat het toestel aan de grond werd gehouden stond dan eindelijk de terugvlucht naar Amsterdam gepland. Echter kreeg de crew tijdens de pushback een foutmelding in de rechtermotor, volgens The Aviation Herald. Pas een week na deze foutmelding vertrok de Orange Pride weer richting Nederland.