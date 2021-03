Lufthansa verandert vloot: A380, 747-400, A340 en MD-11 verdwijnen

Lufthansa Group heeft aangekondigd haar vloot de komende jaren aanzienlijk te veranderen. Het bedrijf leed een verlies van 6,7 miljard euro vorig jaar.

Airbus

Naar aanleiding van de coronacrisis en het daarmee gemoeide verlies van bijna 7 miljard euro heeft de Lufthansa Group, het moederbedrijf van onder meer Lufthansa en Swiss, aangekondigd flink in te grijpen in de vloot van haar verschillende maatschappijen. Het eerste slachtoffer is waarschijnlijk de Airbus A380.

Met de kennis van nu ziet Lufthansa deze veertien toestellen niet meer terugkeren in de vluchtoperaties, zo bevestigde CEO Carsten Spohr vanochtend. Hetzelfde geldt voor de negentien A340-600’s. Ook deze zullen naar verwachting allemaal worden uitgefaseerd. Op de langere termijn zullen ook de A330-200’s uit de Lufthansa Group verdwijnen.

Boeing

Naast veel Airbus-vliegtuigen zullen er ook veel Boeings verdwijnen. Uiteindelijk wil de Lufthansa Group van veertien naar acht typen langeafstandstoestellen gaan. Dit betekent dat allereerst de Boeing 747-400’s met pensioen zullen gaan. De 747-8’s zullen wel operationeel blijven. Verder zal ook afscheid worden genomen van de 777-200’s en de 767-300’s.

Tot slot zullen ook de overgebleven MD-11F’s gaan verdwijnen. Tijdens de herstelperiode uit de coronacrisis zal vooral gevlogen worden met de effici├źntste vliegtuigen, met name de Boeing 777-300ER’s en de Airbus A350-900’s en A320neo-familie. Het concern wil de komende jaren daarnaast, met name in het teken van duurzaamheid, inzetten op een vlootvernieuwing met Airbus A350-900’s en Boeing 787-9’s, waarvan er elk twintig stuks besteld zijn.