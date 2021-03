Vliegverboden verlengd tot 1 april

De vliegverboden die gelden voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en landen in onder meer Zuid-Amerika zijn verlengd tot 1 april. Het verbod zou in eerste instantie 4 weken duren.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakte de verlenging van het verbod woensdagavond bekend. Het enige verbod dat komt te vervallen is het vliegverbod voor Kaapverdië.

In januari kondigde het kabinet de vliegverboden voor het eerst aan in verband met verschillende mutaties van het coronavirus die in de landen rondgingen. In eerste instantie zou het verbod vier weken duren, zei minister-president Rutte destijds. De maatregel betreft overigens geen inreisverbod; reizigers kunnen wel via een ander land naar Nederland reizen.