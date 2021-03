Bouw eerste KF-X prototype is begonnen

De bouw van het eerste KF-X prototype is van start gegaan. Het vliegtuig gebouwd door het Koreaanse bedrijf Korea Aerospace Industries, is een bijzonder mijlpaal voor Zuid-Korea.

Volgens berichten in de Zuid-Koreaanse media zal het eerste officiële exemplaar in april in productie gaan.

Het vliegtuig boekt aanzienlijke vooruitgang, met de installatie van de twee GE Aviation F414-motoren. Hoewel de bouw van de KF-X een belangrijke mijlpaal zal zijn in Seouls streven naar een zelfstandige lucht- en ruimtevaart, blijven er zorgen bestaan over de inzet van de partner Indonesië. Jarenlang heeft Jakarta moeilijk gekeken naar de kosten van het programma. Volgens bronnen loopt Jakarta ver achter met de betalingen en wil het de voorwaarden veranderen. In totaal zal Zuid-Korea 120 exemplaren ontvangen, terwijl Jakarta er 48 zal ontvangen.

Alvis Cyrille Jiyong Jang (Alvis Jean), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons