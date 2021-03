CEO Austrian Airlines vertrouwt op gezondheidspaspoort om reizen mogelijk te maken

Austrian Airlines ziet een stijging in het aantal boekingen voor het vakantieseizoen van dit jaar. Om in 2021 een significant aantal passagiers te kunnen vervoeren, moet er volgens de CEO van Austrian Airlines echter eerder vroeger dan later een gezondheidspas voor heel Europa worden ingevoerd.

Na een verlies van 319 miljoen euro in 2020, denkt Alexis von Hoensbroech dat een gezondheidspaspoort de sleutel is om het reizen weer mogelijk te maken. “De beslissing om een digitale gezondheidspas in te voeren, zoals de door de Oostenrijkse bondskanselier Kurz bepleite ‘Green Pass’, moet eerder vroeger dan later worden genomen”, aldus Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech in een verklaring. “Een Europabrede gezondheidspas zal de sleutel zijn voor het zomerseizoen van 2021. Dit moet een digitale pas zijn en internationaal erkend. Natuurlijk zou een uniforme wereldwijde oplossing nog beter zijn,” vervolgde de CEO van de Oostenrijkse maatschappij.

Samen met Griekenland is de Oostenrijkse regering een van de drijvende krachten geweest achter een digitale pas voor de hele EU waarmee houders hun vaccinatiestatus of COVID-testcertificaten kunnen aantonen. Andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben zich verzet wegens bezorgdheid over discriminatie en de doeltreffendheid van de vaccins tegen nieuwe varianten. De voorzitter van de Europese Commissie heeft desondanks verklaard dat een wetgevingsvoorstel voor een digitale pas voor het einde van de maand klaar zal zijn.