China nog voorzichtig met hercertificering 737 MAX

De burgerluchtvaartadministratie van China (CAAC) heeft een uitgebreid en diepgaand technisch onderzoek uitgevoerd van de Boeing 737 MAX, zei Dong Zhiyi, CEO van de CAAC, en gaf daarmee het standpunt van de regelgever over het vliegtuig dat China begin 2019 aan de grond heeft gehouden.

“We zullen op een stapsgewijze manier vliegtests uitvoeren zodra de belangrijkste veiligheidsrisico’s zijn aangepakt, gaan we de hercertificering overwegen” zei Dong, die eraan toevoegde dat de samenwerking met de FAA en Boeing positief was geweest. China was het eerste land dat de 737 MAX in maart 2019 aan de grond hield na de twee dodelijke crashes. China is goed voor ongeveer een kwart van de MAX-orders.

De CAAC heeft drie uitgangspunten geschetst voor de terugkeer van de 737-MAX, waaronder gecertificeerde ontwerpwijzigingen, goede training voor de piloten en specifieke bevindingen naar aanleiding van de crashes. De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft in januari het vliegverbod voor het toestel opgeheven. Deze werd gevolgd door de European Aviation Safety Agency (EASA) en verscheidene andere instanties. Australië zei vrijdag dat ze het vliegverbod van de MAX zouden opheffen.