De dansende stewardess | Column Renske

Ik klem mijn handen om de balustrade heen. Sexy Latijns-Amerikaanse klanken galmen door de zaal. Mijn heupen bewegen automatisch mee op de muziek. Op de dansvloer wordt er door jong en oud gedanst. Lichamen bewegen op de maat, soms uit de maat, maar altijd in elkaars nabijheid.

Mijn ogen observeren de menigte. Stiekem voel ik me verlegen door de intensiteit waarin muziek en beweging tot een hoogtepunt leiden. Ik probeer het ritme op te pakken en mijn Nederlandse melkmeisjescultuur van me af te schudden om mij als blonde Latina te ‘laten gaan’. Het balkon biedt een veilige barrière tussen mij en deze mensen met ongekend ritmische ‘roots’. Maar mijn onzichtbaarheid is slechts van korte duur….

Aan de andere kant van de dansvloer sta jij. Je wenkt. Ik kijk weg. Je komt naar me toe, legt je hand op die van mij en pakt ‘m vast. Je leidt me langs de balustrade, het trapje af, naar het midden van de dansvloer. Ik draai een cirkel en tol als een volleerde ballerina in jouw armen rond. Onze lichamen bewegen tegen elkaar aan. Ik ken jou niet. Jij kent mij niet. Ik spreek jouw taal niet. Jij spreekt de mijne niet. Maar onze ogen hechten zich aan elkaar vast. Taal is overbodig gemaakt. Onze lichamen spreken hun eigen taal. Op het ritme van de muziek. Heupen tegen heupen, armen om jou heen, armen om mij heen, dansen we door de nacht.

Ik voel me jong, ik voel me vrij, ik voel me verliefd, ik voel me sexy….als ik dans…..Ik dans op de dansvloer in Lima, ik dans op de dansvloer in Hongkong, ik dans in Taipei, ik dans in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Mexico…..

Dansend ga ik de wereld over. Dansend laat ik de vlinders uit de lucht fladderen in mijn buik. Want als je danst voel je dat je leeft! En wanneer je vliegt, voel je dat je bruist! Alle opties liggen op tafel: oud wordt weer jong, stagnatie wordt weer vloeibaar. De wereld ligt voor je open, de wereld ligt aan je -dansende- voeten en alles is mogelijk. Het leven is een avontuur waarvan de uitkomst nog bepaald mag gaan worden. Ik gooi mijn armen in de lucht, ik juich, ik bruis en ik dans zoals ik nooit tevoren danste.

Vanuit de wetenschap zijn er vele onderzoeken geweest naar het belang van aanraking. Zo blijkt uit onderzoek dat vroeg huid-op-huid contact zorgt voor beter ontwikkelde hersenen bij baby’s. Ook blijkt uit onderzoek dat aanraking zorgt voor het loskomen van endorfine, wat ervoor zorgt dat depressies worden tegengegaan, maar ook dat het lichaam zich beter herstelt na ziekte. Informatie die keer op keer in mijn hoofd opduikt, omdat het meer dan relevant is in de situatie waar we nu met z’n allen doorheen gaan.

Ik geef je een voorbeeld van vroegere jaren. Na de uitbraak van de Spaanse griep in 1918 ontstond er in de jaren twintig een tegenbeweging. De mensen vierden het leven zoals nooit tevoren. Het was de tijd van de ‘roaring twenties‘!

Met name voor vrouwen veranderde er in die periode veel. Haren werden korter geknipt, de jurk werd tot op knielengte ingekort en er werd gerookt, gedronken en gedanst! En óf dat er gedanst werd! Vrouwen als Coco Chanel namen als rolmodel het voortouw in het bevorderen van vrijheden die men nog niet eerder gekend had. Een voorbode voor wat er nog voor ons komen zal? ‘Let the roaring twenties begin!’

Mijn lichaam snakt naar een dans op de dansvloer. Mijn ziel verlangt naar verre bestemmingen, naar het onverwachte avontuur. Mijn geest vibreert door de hoop die er is als vliegen weer volledig mogelijk zal zijn, wanneer het luchtruim opengegooid gaat worden en we kunnen gaan fladderen. Als vlinders die fladderen in je buik wanneer je intens verliefd bent. Want ja, ik word verliefd. Verliefd door een simpele aanraking van mijn medemens. Verliefd op een dans die wij zullen gaan dansen op een buitenlandse dansvloer waar we elkaars taal niet spreken, maar menselijke interactie leidend en oh, zo normaal is. Verliefd op het vliegen dat deze dans, deze aanraking, deze eerste levensbehoefte, mogelijk maakt.

Wanneer zullen we samen dansen? Wanneer zullen we ons weer jong en levend voelen? Wanneer het kan en onze ‘roaring twenties’ er zijn…. waar zullen we dan samen heen vliegen?

Ik kan niet wachten……En jij?

Renske Dragt is schreef over haar avonturen als stewardess het boek ‘Love is in the air’ dat via haar website (of hieronder) te verkrijgen is!