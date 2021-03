Wat gaan Schiphol en LVNL extra doen om hinder te beperken?

De luchthaven Schiphol heeft samen met LVNL nieuwe, extra maatregelen getroffen om de hinder te beperken voor de omgeving. Schiphol is constant bezig met zoeken naar maatregelen die directe hinder kan verminderen. De extra maatregelen zijn opgesteld naar aanleiding van zo’n duizend reacties van mensen die interesse hebben in het programma. Deze reacties hebben er mede toe geleid dat de luchthaven nu extra maatregelen treft.

In totaal komen er zestien extra maatregelen bij, wat het totaal brengt op 44 maatregelen die momenteel worden onderzocht. Deze maatregelen worden onderverdeeld in vijf verschillende thema’s. Al deze mogelijke oplossingen worden onderzocht of ze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Thema’s

De maatregelen worden ingedeeld in vijf verschillende thema’s die Schiphol wil aanpakken. Deze categorieën zijn: baangebruik, vliegtuigtypes, overdag vliegen, ’s nachts vliegen en grondgeluid. Op al deze fronten hoopt de luchthaven de hinder te verminderen. Ook de zestien extra maatregelen vallen binnen deze categorieën.

Krip

Opvallend uit het plan dat Schiphol samen met LVNL heeft gepresenteerd is dat er niet wordt gekeken naar een krip van het luchtverkeer dat volgens sommige omwonende de enige oplossing is. Volgens Schiphol is dat omdat “de overheid gaat over het aantal vluchten en de ontwikkeling van de luchtvaart”. Ongeacht het aantal bewegingen op de luchthaven willen de verschillende partijen de hinder reduceren.

Nieuwe maatregelen

De nieuwe maatregelen raken allerlei verschillende thema’s en gebieden van Nederland. Dit zijn de zestien extra maatregelen die genomen worden:

Onderzoek vaker toepassen nieuwe techniek in bochten startroutes Stimuleren nauwkeuriger vliegen bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep Onderzoek optimalisatie startroute bij Gouda Onderzoek optimalisatie vertrekroute bij Mijdrecht Onderzoek optimalisatie startroute bij Kudelstaart Onderzoek optimalisatie vertrekroute bij Abbenes Onderzoek optimalisatie vertrekroute bij Uitgeest Onderzoek optimalisatie nachtelijke startroute bij Bergen en Heiloo Onderzoek optimalisatie nachtelijke vertrekroute bij Zaandam en Amsterdam Hoger aanvliegen voor helikopter ’s nachts over snelweg A9 Korter achter elkaar naderen voor gelijke vliegtuigtypes Efficiënter landen bij verminderd zicht Verbeteren planning en strategie baanonderhoud en werkzaamheden Stiller maken van bestaande vliegtuigen met winglets Onderzoek naar verminderen grondgeluid in Badhoevedorp Verminderen grondgeluid in Hoofddorp-Noord

Via de website www.minderhinderschiphol.nl is de voortgang en verdere toelichting van alle maatregelen te bekijken.